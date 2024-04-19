Правда ли, что в Харьковской области наградили жён, „сдавших“ мужей в военкомат?

Уточняется, что Михайлишина получила благодарность и грамоту «за весомый личный вклад в достойное почтение памяти погибших защитников Украины, проведённую масштабную работу по созданию Книги памяти, Аллеи славы», Савина и Чижкова-Потейчук — за подготовку материалов для Книги памяти, Тимошенко — за подготовку фотоматериалов и работу над баннерами для Аллеи славы, а Паталаха, Туманова и Устименко — за работу в составе инициативной группы от семей погибших украинских военнослужащих.

Изучив фотографии от городского совета, а также список награждённых людей на сайте Лозовой, «Проверено» смогло идентифицировать всех женщин (также были награждены двое мужчин) и узнать, за что они получили свои грамоты. Вот их имена и должности (если указаны на сайте) слева направо:

Всего к посту прикреплены более 20 фото с церемонии, в том числе портретные снимки награждённых женщин. На некоторых изображениях можно различить надписи на грамотах.

На стене позади женщин, запечатлённых на первой вирусной фотографии, по-украински написано «Лозовской городской совет», а также представлен герб города Лозовая. С помощью обратного поиска по изображению журналисты агентства AFP выяснили , что исходный снимок был опубликован 25 марта 2024 года на странице Лозовской городской территориальной общины в Facebook. Как сказано в посте, в тот день награждали участников мероприятий по сохранению памяти павших защитников Украины. «Рабочая группа по чествованию погибших за независимость Украины воинов и поддержке их семей создана в 2023 году по инициативе главы города Лозовая Сергея Зеленского», — говорилось в публикации.

На YouTube-канале местной телерадиокомпании также опубликована видеозапись церемонии, которая, судя по интерьеру, проходила в зале заседаний мэрии Лозовой.

„Проверено“ выяснило, что наиболее ранний пост о награждении женщин якобы за сдачу супругов в военкомат появился за несколько дней до массового распространения этой новости — ещё 26 марта в 11:04 по московскому времени в Telegram-канале „Укропский фреш“ (8400 просмотров). Причём канал не называл дату награждения, а ограничился формулировкой „на днях“. В той публикации было приведено несколько снимков с церемонии и уточнено, что вручавший грамоты мужчина в чёрной кофте — некий Виталий Чусенко, глава местного ТЦК, хотя на самом деле это был мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Ранее «Укропский фреш» неоднократно упоминался в разборах «Проверено» в связи с публикацией в этом канале дезинформации, причём не раз его авторы использовали подлинные снимки и видео с некорректными и даже полностью выдуманными описаниями.

Что касается сообщений о якобы погибшем под Купянском муже женщины из Лозовой, то и об этом впервые рассказали в «Укропском фреше» (6800 просмотров) — 30 марта в 14:07. Вирусная фотография, которой иллюстрируют эту новость, не имеет отношения к Харьковской области. Так, Харьковский антикоррупционный центр по деталям интерьера выяснил, что на снимке показана свадьба в загсе в Одесской области.

«Проверено», в свою очередь, установило, что мужчина на фото — подполковник Анатолий Сергеев, а девушку зовут Екатерина Кошкина. Согласно её посту в Instagram, пара поженилась 5 октября 2023 года. Сергеев служил в рядах украинской армии ещё до полномасштабного вторжения России, в начале марта 2022 года он был замечен на фото Измаильского батальона территориальной обороны (ТрО; Измаил — город в Одесской области). В конце марта 2024 года украинские СМИ сообщили о смерти Сергеева, которую в Facebook подтвердили общественный деятель Валерий Пейков и мэр Измаила Андрей Абрамченко. «27 марта на поле боя погиб первый командир Измаильского батальона ТрО подполковник Сергеев Анатолий Андреевич. Под его руководством в первые недели войны формировалось подразделение, выполнялись важные задачи обороны юга Одесской области. Почти два года он служил в составе 126-й бригады ТрО, которая держала фронт под Николаевом, освобождала Херсонскую область», — написал Пейков.

Таким образом, сообщения о том, что в Лозовой несколько жён сдали военкому своих мужей, один из которых впоследствии погиб, — это фальсификация от прокремлёвского Telegram-канала. Она основана на подлинных снимках, которые, впрочем, не имеют никакого отношения к описываемым событиям.