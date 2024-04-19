Докопаемся до правды
19.04.2024, 13:20

Правда ли, что в Харьковской области наградили жён, „сдавших“ мужей в военкомат?

 
ФОТО: @lozovanews

В конце марта — начале апреля 2024 года разошлись сообщения, будто в городе Лозовая несколько женщин рассказали властям о своих супругах-уклонистах, чтобы тех отправили в украинскую армию. Через несколько дней один из этих мужей якобы погиб. Мы проверили достоверность подобных публикаций.

Одной из первых об этой истории рассказала газета „Аргументы и факты“ на сайте и в соцсетях. В заметке от 27 марта 2024 года говорится, что недавно в городе Лозовая в Харьковской области глава местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в Украине) Виталий Чусенко вручил награды женщинам, которые „сдали“ своих мужей-уклонистов. „Достаточно смешная ситуация, на самом деле жена в редких ситуациях подставит таким образом своего супруга. <…> Может, в этой Лозовой мужики-бездельники достали своих жён до такой степени, что они пошли на такой шаг, как вызов военкомов, чтобы избавиться от обрыдлого существования“, — рассказала в комментарии российской газете Екатерина Сажнева (в публикации она представлена как журналист и правозащитник).Однако в Telegram подобные сообщения стали массово распространять лишь с 30 марта. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора на платформе появилось около 300 постов об этой новости, которые в общей сложности набрали более 3,5 млн просмотров. При этом в Telegram, в отличие от „Аргументов и фактов“, публиковали фотографию женщин с цветами и грамотами, которые якобы были вручены им 26 марта. Также авторы постов приводят, как утверждается, слова представителя ТЦК в Лозовой: „Супруги не могли больше продолжать покрывать уклонистов и начали требовать от них идти защищать свою страну“. О сдаче мужей жёнами написали каналы „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,1 млн просмотров; пост удалён), „Саня во Флориде“ (511 000), Насправдi“ (253 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (221 000; пост удалён), „Украина.ру“ (148 000; пост удалён), „Шейх Тамир“ (147 000), „Спецоперация Z“ (77 000) и Клубный сервис“ (74 000). „Ничего человеческого, страна стукачей и предателей. <…> Запомним этих крокодилов. Когда в Харьков зайдём, спросим с них по полной“, — прокомментировал новость автор канала „Злой журналист“ (57 000 просмотров). Публикации о сдаче супругов в военкомат встречаются во „ВКонтакте“ и „Дзене“, а также на сайтах газеты „Столица С“ и „Политикус“.30 марта появилось и продолжение истории: якобы под Купянском погиб солдат ВСУ из Лозовой, которого ранее жена сдала военкомам. „Естественно, у неё началась истерика, во время которой она обвиняла Зеленского и руководство минобороны Украины в гибели её супруга. Но про себя почему-то забыла, ведь именно с её подачи суженого увезли на фронт“, — говорится в Telegram-канале „Александр Семченко“ (101 000 просмотров), где приведено и фото пары. О смерти мужчины также написали каналы „Русское TV“ (36 000 просмотров), „На самом деле в Харькове“ (28 000; пост удалён) и „Денацификация UA“ (22 000), однако большого распространения такие посты не получили (в общей сложности они набрали порядка 200 000 просмотров).

скриншоты постов из сервиса TGStat

На стене позади женщин, запечатлённых на первой вирусной фотографии, по-украински написано «Лозовской городской совет», а также представлен герб города Лозовая. С помощью обратного поиска по изображению журналисты агентства AFP выяснили, что исходный снимок был опубликован 25 марта 2024 года на странице Лозовской городской территориальной общины в Facebook. Как сказано в посте, в тот день награждали участников мероприятий по сохранению памяти павших защитников Украины. «Рабочая группа по чествованию погибших за независимость Украины воинов и поддержке их семей создана в 2023 году по инициативе главы города Лозовая Сергея Зеленского», — говорилось в публикации.

Всего к посту прикреплены более 20 фото с церемонии, в том числе портретные снимки награждённых женщин. На некоторых изображениях можно различить надписи на грамотах.

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Изучив фотографии от городского совета, а также список награждённых людей на сайте Лозовой, «Проверено» смогло идентифицировать всех женщин (также были награждены двое мужчин) и узнать, за что они получили свои грамоты. Вот их имена и должности (если указаны на сайте) слева направо:

  1. Ирина Тимошенко;

  2. Марина Михайлишина, начальница отдела по вопросам предоставления льгот Управления труда и социальной защиты населения Лозовского городского совета;

  3. Татьяна Савина, учительница украинского языка и литературы лицея №1 в Лозовой;

  4. Ирина Паталаха;

  5. Светлана Туманова;

  6. Юлия Устименко;

  7. Елена Чижкова-Потейчук, учительница украинского языка и литературы лицея №11 в Лозовой.

Уточняется, что Михайлишина получила благодарность и грамоту «за весомый личный вклад в достойное почтение памяти погибших защитников Украины, проведённую масштабную работу по созданию Книги памяти, Аллеи славы», Савина и Чижкова-Потейчук — за подготовку материалов для Книги памяти, Тимошенко — за подготовку фотоматериалов и работу над баннерами для Аллеи славы, а Паталаха, Туманова и Устименко — за работу в составе инициативной группы от семей погибших украинских военнослужащих.

На YouTube-канале местной телерадиокомпании также опубликована видеозапись церемонии, которая, судя по интерьеру, проходила в зале заседаний мэрии Лозовой.

„Проверено“ выяснило, что наиболее ранний пост о награждении женщин якобы за сдачу супругов в военкомат появился за несколько дней до массового распространения этой новости — ещё 26 марта в 11:04 по московскому времени в Telegram-канале „Укропский фреш“ (8400 просмотров). Причём канал не называл дату награждения, а ограничился формулировкой „на днях“. В той публикации было приведено несколько снимков с церемонии и уточнено, что вручавший грамоты мужчина в чёрной кофте — некий Виталий Чусенко, глава местного ТЦК, хотя на самом деле это был мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Скриншот поста из сервиса TGStat (слева) и видео @trk_lozova (справа)

Ранее «Укропский фреш» неоднократно упоминался в разборах «Проверено» в связи с публикацией в этом канале дезинформации, причём не раз его авторы использовали подлинные снимки и видео с некорректными и даже полностью выдуманными описаниями.

Что касается сообщений о якобы погибшем под Купянском муже женщины из Лозовой, то и об этом впервые рассказали в «Укропском фреше» (6800 просмотров) — 30 марта в 14:07. Вирусная фотография, которой иллюстрируют эту новость, не имеет отношения к Харьковской области. Так, Харьковский антикоррупционный центр по деталям интерьера выяснил, что на снимке показана свадьба в загсе в Одесской области.

Сравнение вирусного снимка (слева) и фотографии с сайта odessa.online (справа)

«Проверено», в свою очередь, установило, что мужчина на фото — подполковник Анатолий Сергеев, а девушку зовут Екатерина Кошкина. Согласно её посту в Instagram, пара поженилась 5 октября 2023 года. Сергеев служил в рядах украинской армии ещё до полномасштабного вторжения России, в начале марта 2022 года он был замечен на фото Измаильского батальона территориальной обороны (ТрО; Измаил — город в Одесской области). В конце марта 2024 года украинские СМИ сообщили о смерти Сергеева, которую в Facebook подтвердили общественный деятель Валерий Пейков и мэр Измаила Андрей Абрамченко. «27 марта на поле боя погиб первый командир Измаильского батальона ТрО подполковник Сергеев Анатолий Андреевич. Под его руководством в первые недели войны формировалось подразделение, выполнялись важные задачи обороны юга Одесской области. Почти два года он служил в составе 126-й бригады ТрО, которая держала фронт под Николаевом, освобождала Херсонскую область», — написал Пейков.

Таким образом, сообщения о том, что в Лозовой несколько жён сдали военкому своих мужей, один из которых впоследствии погиб, — это фальсификация от прокремлёвского Telegram-канала. Она основана на подлинных снимках, которые, впрочем, не имеют никакого отношения к описываемым событиям.

Итог: Фейк

RusDelfi
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