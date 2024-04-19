Правда ли, что в Харьковской области наградили жён, „сдавших“ мужей в военкомат?
В конце марта — начале апреля 2024 года разошлись сообщения, будто в городе Лозовая несколько женщин рассказали властям о своих супругах-уклонистах, чтобы тех отправили в украинскую армию. Через несколько дней один из этих мужей якобы погиб. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
Одной из первых об этой истории рассказала газета „Аргументы и факты“ на сайте и в соцсетях. В заметке от 27 марта 2024 года говорится, что недавно в городе Лозовая в Харьковской области глава местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в Украине) Виталий Чусенко вручил награды женщинам, которые „сдали“ своих мужей-уклонистов. „Достаточно смешная ситуация, на самом деле жена в редких ситуациях подставит таким образом своего супруга. <…> Может, в этой Лозовой мужики-бездельники достали своих жён до такой степени, что они пошли на такой шаг, как вызов военкомов, чтобы избавиться от обрыдлого существования“, — рассказала в комментарии российской газете Екатерина Сажнева (в публикации она представлена как журналист и правозащитник).Однако в Telegram подобные сообщения стали массово распространять лишь с 30 марта. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора на платформе появилось около 300 постов об этой новости, которые в общей сложности набрали более 3,5 млн просмотров. При этом в Telegram, в отличие от „Аргументов и фактов“, публиковали фотографию женщин с цветами и грамотами, которые якобы были вручены им 26 марта. Также авторы постов приводят, как утверждается, слова представителя ТЦК в Лозовой: „Супруги не могли больше продолжать покрывать уклонистов и начали требовать от них идти защищать свою страну“. О сдаче мужей жёнами написали каналы „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,1 млн просмотров; пост удалён), „Саня во Флориде“ (511 000), „Насправдi“ (253 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (221 000; пост удалён), „Украина.ру“ (148 000; пост удалён), „Шейх Тамир“ (147 000), „Спецоперация Z“ (77 000) и „Клубный сервис“ (74 000). „Ничего человеческого, страна стукачей и предателей. <…> Запомним этих крокодилов. Когда в Харьков зайдём, спросим с них по полной“, — прокомментировал новость автор канала „Злой журналист“ (57 000 просмотров). Публикации о сдаче супругов в военкомат встречаются во „ВКонтакте“ и „Дзене“, а также на сайтах газеты „Столица С“ и „Политикус“.30 марта появилось и продолжение истории: якобы под Купянском погиб солдат ВСУ из Лозовой, которого ранее жена сдала военкомам. „Естественно, у неё началась истерика, во время которой она обвиняла Зеленского и руководство минобороны Украины в гибели её супруга. Но про себя почему-то забыла, ведь именно с её подачи суженого увезли на фронт“, — говорится в Telegram-канале „Александр Семченко“ (101 000 просмотров), где приведено и фото пары. О смерти мужчины также написали каналы „Русское TV“ (36 000 просмотров), „На самом деле в Харькове“ (28 000; пост удалён) и „Денацификация UA“ (22 000), однако большого распространения такие посты не получили (в общей сложности они набрали порядка 200 000 просмотров).
На стене позади женщин, запечатлённых на первой вирусной фотографии, по-украински написано «Лозовской городской совет», а также представлен герб города Лозовая. С помощью обратного поиска по изображению журналисты агентства AFP выяснили, что исходный снимок был опубликован 25 марта 2024 года на странице Лозовской городской территориальной общины в Facebook. Как сказано в посте, в тот день награждали участников мероприятий по сохранению памяти павших защитников Украины. «Рабочая группа по чествованию погибших за независимость Украины воинов и поддержке их семей создана в 2023 году по инициативе главы города Лозовая Сергея Зеленского», — говорилось в публикации.
Всего к посту прикреплены более 20 фото с церемонии, в том числе портретные снимки награждённых женщин. На некоторых изображениях можно различить надписи на грамотах.
Изучив фотографии от городского совета, а также список награждённых людей на сайте Лозовой, «Проверено» смогло идентифицировать всех женщин (также были награждены двое мужчин) и узнать, за что они получили свои грамоты. Вот их имена и должности (если указаны на сайте) слева направо:
Ирина Тимошенко;
Марина Михайлишина, начальница отдела по вопросам предоставления льгот Управления труда и социальной защиты населения Лозовского городского совета;
Татьяна Савина, учительница украинского языка и литературы лицея №1 в Лозовой;
Ирина Паталаха;
Светлана Туманова;
Юлия Устименко;
Елена Чижкова-Потейчук, учительница украинского языка и литературы лицея №11 в Лозовой.
Уточняется, что Михайлишина получила благодарность и грамоту «за весомый личный вклад в достойное почтение памяти погибших защитников Украины, проведённую масштабную работу по созданию Книги памяти, Аллеи славы», Савина и Чижкова-Потейчук — за подготовку материалов для Книги памяти, Тимошенко — за подготовку фотоматериалов и работу над баннерами для Аллеи славы, а Паталаха, Туманова и Устименко — за работу в составе инициативной группы от семей погибших украинских военнослужащих.
На YouTube-канале местной телерадиокомпании также опубликована видеозапись церемонии, которая, судя по интерьеру, проходила в зале заседаний мэрии Лозовой.
„Проверено“ выяснило, что наиболее ранний пост о награждении женщин якобы за сдачу супругов в военкомат появился за несколько дней до массового распространения этой новости — ещё 26 марта в 11:04 по московскому времени в Telegram-канале „Укропский фреш“ (8400 просмотров). Причём канал не называл дату награждения, а ограничился формулировкой „на днях“. В той публикации было приведено несколько снимков с церемонии и уточнено, что вручавший грамоты мужчина в чёрной кофте — некий Виталий Чусенко, глава местного ТЦК, хотя на самом деле это был мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Ранее «Укропский фреш» неоднократно упоминался в разборах «Проверено» в связи с публикацией в этом канале дезинформации, причём не раз его авторы использовали подлинные снимки и видео с некорректными и даже полностью выдуманными описаниями.
Что касается сообщений о якобы погибшем под Купянском муже женщины из Лозовой, то и об этом впервые рассказали в «Укропском фреше» (6800 просмотров) — 30 марта в 14:07. Вирусная фотография, которой иллюстрируют эту новость, не имеет отношения к Харьковской области. Так, Харьковский антикоррупционный центр по деталям интерьера выяснил, что на снимке показана свадьба в загсе в Одесской области.
«Проверено», в свою очередь, установило, что мужчина на фото — подполковник Анатолий Сергеев, а девушку зовут Екатерина Кошкина. Согласно её посту в Instagram, пара поженилась 5 октября 2023 года. Сергеев служил в рядах украинской армии ещё до полномасштабного вторжения России, в начале марта 2022 года он был замечен на фото Измаильского батальона территориальной обороны (ТрО; Измаил — город в Одесской области). В конце марта 2024 года украинские СМИ сообщили о смерти Сергеева, которую в Facebook подтвердили общественный деятель Валерий Пейков и мэр Измаила Андрей Абрамченко. «27 марта на поле боя погиб первый командир Измаильского батальона ТрО подполковник Сергеев Анатолий Андреевич. Под его руководством в первые недели войны формировалось подразделение, выполнялись важные задачи обороны юга Одесской области. Почти два года он служил в составе 126-й бригады ТрО, которая держала фронт под Николаевом, освобождала Херсонскую область», — написал Пейков.
Таким образом, сообщения о том, что в Лозовой несколько жён сдали военкому своих мужей, один из которых впоследствии погиб, — это фальсификация от прокремлёвского Telegram-канала. Она основана на подлинных снимках, которые, впрочем, не имеют никакого отношения к описываемым событиям.
Итог: Фейк