Военная помощь от США может помочь Украине замедлить продвижение России. Но это не панацея
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей Конгресса США за одобрение нового пакета военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов после нескольких месяцев задержек. По его словам, эта помощь может спасти тысячи жизней, пишет BBC.
Будущее страны нередко решается политиками, но то обстоятельство, что существование нации зависит от голосования за 8000 км от нее, делает ситуацию необычной.
Это перевод материала корреспондента Би-би-си в Киеве Джеймса Уотерхауса. Оригинальный текст можно прочитать здесь.
Для Украины шестимесячное ожидание этого пакета военной помощи было столь же дорогостоящим, сколь и разочаровывающим.
Иссякающие боеприпасы стоили жизней солдат и потерянных территорий.
В то время, когда Киев страдает от нехватки вооружений, этот пакет особенно важен — поставки американского оружия позволят украинским войскам добиться большего, чем просто держаться. Но это не означает решения всех проблем.
Что даст этот пакет помощи?
Скорее всего, в него войдут системы противовоздушной обороны, ракеты средней и большой дальности и артиллерийские снаряды.
Их нехватка в последнее время привела к тому, что российские войска захватили еще сотни квадратных километров территории.
С прибытием помощи Украина сможет противостоять превосходству России в воздухе, нарушить линии снабжения и замедлить продвижение российских войск.
Для Виталия, военнослужащего, с которым мы столкнулись в центре Киева, важно сосредоточиться на положительных моментах. „Важна каждая копейка, — говорит он. — Все это очень нужно. Каждый патрон, каждый цент, каждая позитивная мысль. Нам нужно все“.
Когда в марте я побывал в Донецкой области, солдаты говорили, что большинство артиллерийских залпов доносится с российской стороны. Такие города, как Константиновка и Краматорск, готовились к тому, что может произойти. Американская помощь может спасти эти города.
Она не даст Украине средств, чтобы немедленно начать освобождать территории и заставить Россию отступить — но дает возможность сделать это в будущем.
В Киеве и Вашингтоне сходятся во мнении, что без этой американской помощи Украина проиграет.
„Лучше поздно, чем никогда“
Угрюмым воскресным утром в тепле киевского метро куда приятнее, чем на мокрых улицах. Именно здесь мы встречаем Максима, который рад, что наконец-то американская помощь одобрена.
„Я очень рад этому, — говорит он. — Я только немного разочарован, что это заняло так много времени. В любом случае, лучше поздно, чем никогда“.
Максиму не дают покоя усиливающиеся споры о том, должна ли Украина вести переговоры о мире с Россией за счет своих территорий.
„Россия не хочет вести переговоры, — объясняет он. — Им не нужна та золотая середина, которая, по мнению Европы и США, положит конец этой войне. Они хотят получить все“.
Мы также встречаем женщину Виту, которая за руку вытаскивает своего сына из поезда. „Как еще Украина сможет выжить без помощи? — спрашивает она. — Никак. У нас нет такой армии и оружия“.
Затем ее захлестывают эмоции. „Это невозможно. Нам очень нужна помощь, чтобы наши дети выжили, поэтому мы ждем“. Она кивает в сторону своего сына.
Последние полгода продемонстрировали не только доминирующее положение России, но и неспособность Европы обеспечить такой же уровень поддержки, как США.
„Нам нужно думать о гипотетической возможности того, что следующий пакет американской помощи может и не пройти, — говорит Николай Белесков, научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований. — Именно поэтому Великобритания и континентальная Европа должны увеличить производство оружия, чтобы удовлетворить потребности Украины“.
Что касается реалистичных задач Украины в этом году, то Николай надеется, что американская помощь поможет стабилизировать линию фронта.
Демократия требует времени
Несмотря на то, что Запад снова един в вопросе помощи Украине, проблемой для нее всегда было время, необходимое для доставки этой помощи.
Президенту России Владимиру Путину, разумеется, не требуется преодолевать столько политических препятствий, когда речь идет о военных расходах.
Демократические задержки характерны не только для заокеанских союзников — у Украины есть свои проблемы с мобилизацией достаточного количества людей для участия в военных действиях. Закон о воинской повинности только что был принят после нескольких месяцев обсуждений и внесения поправок, и он вызывает немалые споры.
Теперь перед президентом Зеленским стоит задача отделить политику от боевых действий. Ему предстоит сделать так, чтобы американская помощь была использована эффективно.
При участии Ханны Чорноус и Тханьярата Доксоне