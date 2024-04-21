Военная помощь от США может помочь Украине замедлить продвижение России. Но это не панацея

Будущее страны нередко решается политиками, но то обстоятельство, что существование нации зависит от голосования за 8000 км от нее, делает ситуацию необычной.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си в Киеве Джеймса Уотерхауса. Оригинальный текст можно прочитать здесь.

Для Украины шестимесячное ожидание этого пакета военной помощи было столь же дорогостоящим, сколь и разочаровывающим.

Иссякающие боеприпасы стоили жизней солдат и потерянных территорий.

В то время, когда Киев страдает от нехватки вооружений, этот пакет особенно важен — поставки американского оружия позволят украинским войскам добиться большего, чем просто держаться. Но это не означает решения всех проблем.

Что даст этот пакет помощи?

Скорее всего, в него войдут системы противовоздушной обороны, ракеты средней и большой дальности и артиллерийские снаряды.

Их нехватка в последнее время привела к тому, что российские войска захватили еще сотни квадратных километров территории.

С прибытием помощи Украина сможет противостоять превосходству России в воздухе, нарушить линии снабжения и замедлить продвижение российских войск.

Для Виталия, военнослужащего, с которым мы столкнулись в центре Киева, важно сосредоточиться на положительных моментах. „Важна каждая копейка, — говорит он. — Все это очень нужно. Каждый патрон, каждый цент, каждая позитивная мысль. Нам нужно все“.

Когда в марте я побывал в Донецкой области, солдаты говорили, что большинство артиллерийских залпов доносится с российской стороны. Такие города, как Константиновка и Краматорск, готовились к тому, что может произойти. Американская помощь может спасти эти города.

Она не даст Украине средств, чтобы немедленно начать освобождать территории и заставить Россию отступить — но дает возможность сделать это в будущем.

В Киеве и Вашингтоне сходятся во мнении, что без этой американской помощи Украина проиграет.

„Лучше поздно, чем никогда“