„Самый позорный титул“. В Китае расследуется подозрительный финиш на пекинском полумарафоне
Всеобщее внимание привлекли кадры, на которых видно, как два кенийских легкоатлета Роберт Кетер и Вилли Мнангат и эфиопский бегун Деджене Хайлу замедляют ход, чтобы ненароком не обогнать китайца, а один из них указывает ему на линию финиша, пишет BBC.
Вилли Мнангат рассказал BBC Sport Africa, что четыре африканских спортсмена на самом деле участвовали в этом полумарафоне как пейсмейкеры. Так называют бегунов, роль которых — задавать нужный темп в забеге.
По его словам, с четырьмя марафонцами был заключен соответствующий контракт, и их задачей было помочь Хэ Цзе побить китайский рекорд полумарафона (1 час 2 минуты 33 секунды). Один из этой четверки даже не добежал до финиша.
В результате Хэ Цзе финишировал первым, опередив африканскую троицу на одну секунду, но рекорд ему не дался. Китаец показал 1:03:44.
«Я был там не для того, чтобы соревноваться, — честно признался Вилли Мнангат. — Для меня это не была соревновательная гонка».
«Моя работа заключалась в том, чтобы задать темп и помочь парню победить, но, к сожалению, он не достиг цели — побить национальный рекорд», —говорит кениец, по его словам, удивленный тем, что на его нагрудном номере почему-то не было отмечено, что он участвовал в забеге как пейсмейкер.
Никто из других бегунов пока не прокомментировал произошедшее.
Представитель Пекинского спортивного бюро сообщил агентству AFP, что этот инцидент расследуется, и пообещал объявить о результатах, как только они станут известны.
Спортивный бренд Xstep, заключивший контракт с Хэ и спонсировавший воскресный полумарафон, сообщил китайской государственной газете The Paper: «Обстоятельства все еще выясняются и проверяются несколькими сторонами. Дополнительная информация будет сообщена как можно скорее».
25-лений Хэ Цзе — известный китайский легкоатлет, он выиграл золото в марафоне на Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу и является рекордсменом страны на полном марафоне.
Его сомнительная победа в воскресенье вызвала фурор в китайских соцсетях. Более тысячи лайков получил комментарий в сети Weibo, в котором говорилось: «Это, без сомнения, самый позорный титул в карьере Хэ Цзе».
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) прислала Би-би-си заявление, в котором говорится: «Нам известны циркулирующие в интернете кадры с пекинского полумарафона, прошедшего в эти выходные, и мы понимаем, что в настоящее время местные власти проводят расследование. Честность нашего спорта является высшим приоритетом World Athletics, но пока расследование продолжается, мы не можем предоставить дальнейшие комментарии».
В последнее время популярность бега на длинные дистанции в Китае резко возросла, и, как отмечает газета New York Times, это не первый случай, когда бегунов на длинные дистанции в этой стране обвиняют в мошенничестве.
По данным китайских государственных СМИ, в 2018 году 258 участников были оштрафованы за жульничество на Шэньчжэньском полумарафоне. Организаторы обвинили их в использовании поддельных номеров, найме самозванцев и сокращении пути.
А в 2019 году бегуньи были пойманы на велосипедах на международном марафоне в городе Сюйчжоу и на женском полумарафоне в Чэнду.
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