„Самый позорный титул“. В Китае расследуется подозрительный финиш на пекинском полумарафоне

Всеобщее внимание привлекли кадры, на которых видно, как два кенийских легкоатлета Роберт Кетер и Вилли Мнангат и эфиопский бегун Деджене Хайлу замедляют ход, чтобы ненароком не обогнать китайца, а один из них указывает ему на линию финиша, пишет BBC.

Вилли Мнангат рассказал BBC Sport Africa, что четыре африканских спортсмена на самом деле участвовали в этом полумарафоне как пейсмейкеры. Так называют бегунов, роль которых — задавать нужный темп в забеге.

По его словам, с четырьмя марафонцами был заключен соответствующий контракт, и их задачей было помочь Хэ Цзе побить китайский рекорд полумарафона (1 час 2 минуты 33 секунды). Один из этой четверки даже не добежал до финиша.

В результате Хэ Цзе финишировал первым, опередив африканскую троицу на одну секунду, но рекорд ему не дался. Китаец показал 1:03:44.

«Я был там не для того, чтобы соревноваться, — честно признался Вилли Мнангат. — Для меня это не была соревновательная гонка».

«Моя работа заключалась в том, чтобы задать темп и помочь парню победить, но, к сожалению, он не достиг цели — побить национальный рекорд», —говорит кениец, по его словам, удивленный тем, что на его нагрудном номере почему-то не было отмечено, что он участвовал в забеге как пейсмейкер.

Никто из других бегунов пока не прокомментировал произошедшее.

Представитель Пекинского спортивного бюро сообщил агентству AFP, что этот инцидент расследуется, и пообещал объявить о результатах, как только они станут известны.

Спортивный бренд Xstep, заключивший контракт с Хэ и спонсировавший воскресный полумарафон, сообщил китайской государственной газете The Paper: «Обстоятельства все еще выясняются и проверяются несколькими сторонами. Дополнительная информация будет сообщена как можно скорее».

25-лений Хэ Цзе — известный китайский легкоатлет, он выиграл золото в марафоне на Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу и является рекордсменом страны на полном марафоне.