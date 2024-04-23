Говорила ли телеведущая Ольга Фреймут, что ей стыдно перед англичанами за украинских уклонистов?

Ни в одном из упомянутых выше постов не указано, когда и где Фреймут сделала приписываемое ей заявление об уклонистах. «Проверено» изучило верифицированный аккаунт ведущей в Instagram, но не обнаружило там записей с похожей цитатой. Также не удалось найти подобное высказывание в каком-либо её интервью.

Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Фреймут вместе с младшими детьми отправилась на отдых во Францию, а её муж, продюсер и гендиректор украинского «Нового канала» Владимир Локотко, по словам ведущей, тогда остался в Киеве. Затем Фреймут с двумя детьми переехала в Лондон. Украинские СМИ сообщают , что теперь телеведущая и её муж на постоянной основе живут в Великобритании, но иногда приезжают в Украину.

В большинстве публикаций вирусную цитату Фреймут приводят в такой формулировке: „Я глубоко презираю ухилянтов (уклонистов. — Прим. ред.), и мне противно от мужчин, которые не хотят воевать за свою страну. Мне стыдно перед англичанами, я не знаю, как им объяснить такую низость ухилянтов. Мы здесь в Лондоне с мужем объясняем им, что не все мужчины в Украине такие жалкие“. Авторы многих постов посчитали высказывание лицемерным и высмеяли живущую в Великобритании телеведущую, которая якобы произнесла эти слова.

Цитата разошлась и в украиноязычном сегменте соцсетей. Под одной из таких публикаций в Instagram свой комментарий оставила и сама Фреймут. «Что это? Какой муж? Чей это текст?» — написала телеведущая.

Вскоре Фреймут опубликовала две сториз, в которых также опровергла авторство распространяемой цитаты. „За время войны я не дала и не дам ни единого интервью. Тот, кто это написал, придумал текст с примитивным языком. Я даже такой лексикой не пользуюсь. Прошу игнорировать“, — передаёт её слова „РБК Украина“. Кроме того, телеведущая записала видеообращение, в котором заявила, что планирует подать в суд на журналистов за фейковое интервью со лживыми цитатами от её имени (цитата — по изданию „Коротко про“).

Друзья, со времён войны в Украине я не дала ни одного интервью. Нет, дала одно для BBC и GB News в Великобритании. Также дала интервью газете Times, но украинской прессе я интервью не давала. И то, что сейчас происходит и мне приписывают какие-то цитаты с русизмами, дешёвым языком и вульгарными мыслями, — это спланированная атака на моё имя. Мне очень важно моё имя, поэтому мои юристы уже ищут того, кто написал эту новость об уклонистах и приписал это как мою цитату. Я надеюсь, что мы сможем подать в суд и найти собственника этой страницы (аккаунта _patriotu в Instagram, пост которого ранее прокомментировала Фреймут. — Прим. ред.). Поэтому не верьте, пожалуйста. Верьте мне.

На самом деле утверждение ведущей о том, что с 24 февраля 2022 года она не дала ни одного интервью украинской прессе, не совсем корректно. Так, 31 августа 2022-го в том же издании „Коротко про“ (тогда оно называлось „КП в Украине“) было опубликовано большое текстовое интервью с Фреймут. Вероятно, она просто забыла о той беседе.