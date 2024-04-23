Говорила ли телеведущая Ольга Фреймут, что ей стыдно перед англичанами за украинских уклонистов?
В апреле 2024 года по соцсетям разошлась приписываемая украинской звезде цитата, согласно которой она „презирает ухилянтов“ и вместе с мужем в Лондоне объясняет, что „не все мужчины в Украине такие жалкие“. Мы проверили, заявляла ли она такое.
В большинстве публикаций вирусную цитату Фреймут приводят в такой формулировке: „Я глубоко презираю ухилянтов (уклонистов. — Прим. ред.), и мне противно от мужчин, которые не хотят воевать за свою страну. Мне стыдно перед англичанами, я не знаю, как им объяснить такую низость ухилянтов. Мы здесь в Лондоне с мужем объясняем им, что не все мужчины в Украине такие жалкие“. Авторы многих постов посчитали высказывание лицемерным и высмеяли живущую в Великобритании телеведущую, которая якобы произнесла эти слова.
Согласно данным сервиса TGStat, к моменту написания этого разбора в Telegram о предполагаемом заявлении Фреймут рассказали около 200 каналов, чьи публикации в общей сложности набрали почти 2 млн просмотров. Так, об этом высказывании написали каналы „Россия сейчас“ (251 000 просмотров), „Наблюдатель“ (214 000), „Open Ukraine | Открытая Украина“ (211 000 с учётом репоста в канале „Шейх Тамир“), „Украина.ру“ (132 000), „Петя Первый“ (87 000), „Денаzификация Украины“ (74 000), „Злой кролик 18+„ (72 000), „Гаспарян“ (70 000), „Федерация“ (70 000), „Шёпот фронта“ (53 000) и др. Аналогичные публикации стали популярны во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут), LiveJournal (тут и тут) и соцсети X. Кроме того, о цитате написали некоторые СМИ, среди которых издание „Сегодня.ру“, взявшее по этому поводу комментарий у некоего политолога Алексея Белова.
Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Фреймут вместе с младшими детьми отправилась на отдых во Францию, а её муж, продюсер и гендиректор украинского «Нового канала» Владимир Локотко, по словам ведущей, тогда остался в Киеве. Затем Фреймут с двумя детьми переехала в Лондон. Украинские СМИ сообщают, что теперь телеведущая и её муж на постоянной основе живут в Великобритании, но иногда приезжают в Украину.
Ни в одном из упомянутых выше постов не указано, когда и где Фреймут сделала приписываемое ей заявление об уклонистах. «Проверено» изучило верифицированный аккаунт ведущей в Instagram, но не обнаружило там записей с похожей цитатой. Также не удалось найти подобное высказывание в каком-либо её интервью.
Цитата разошлась и в украиноязычном сегменте соцсетей. Под одной из таких публикаций в Instagram свой комментарий оставила и сама Фреймут. «Что это? Какой муж? Чей это текст?» — написала телеведущая.
Вскоре Фреймут опубликовала две сториз, в которых также опровергла авторство распространяемой цитаты. „За время войны я не дала и не дам ни единого интервью. Тот, кто это написал, придумал текст с примитивным языком. Я даже такой лексикой не пользуюсь. Прошу игнорировать“, — передаёт её слова „РБК Украина“. Кроме того, телеведущая записала видеообращение, в котором заявила, что планирует подать в суд на журналистов за фейковое интервью со лживыми цитатами от её имени (цитата — по изданию „Коротко про“).
Друзья, со времён войны в Украине я не дала ни одного интервью. Нет, дала одно для BBC и GB News в Великобритании. Также дала интервью газете Times, но украинской прессе я интервью не давала. И то, что сейчас происходит и мне приписывают какие-то цитаты с русизмами, дешёвым языком и вульгарными мыслями, — это спланированная атака на моё имя. Мне очень важно моё имя, поэтому мои юристы уже ищут того, кто написал эту новость об уклонистах и приписал это как мою цитату. Я надеюсь, что мы сможем подать в суд и найти собственника этой страницы (аккаунта _patriotu в Instagram, пост которого ранее прокомментировала Фреймут. — Прим. ред.). Поэтому не верьте, пожалуйста. Верьте мне.
На самом деле утверждение ведущей о том, что с 24 февраля 2022 года она не дала ни одного интервью украинской прессе, не совсем корректно. Так, 31 августа 2022-го в том же издании „Коротко про“ (тогда оно называлось „КП в Украине“) было опубликовано большое текстовое интервью с Фреймут. Вероятно, она просто забыла о той беседе.
Что касается первоисточника ложной цитаты, то им некоторые украинские СМИ называют именно упомянутый выше Instagram-профиль patriotu, где пост с поддельным высказыванием появился 10 апреля. Так считает и редакция российского телеканала „Царьград“: „Созданный неким каналом patriotu мем (вероятно, для смеха или хайпа) явно вышел из-под контроля — Фреймут стали писать угрозы и гадости из-за „её позиции““. В действительности же та фраза с указанием авторства Фреймут появилась в соцсети X как минимум 8 апреля, о чём свидетельствует скриншот, приведённый во многих упомянутых в начале этого разбора публикациях.
На снимке экрана видно, что автор твита — пользователь под ником Пан Друг Брат Штурмовик (@fightforermak). Этот профиль был создан в ноябре 2023 года, а на момент написания разбора уже недоступен. И хотя оригинальная ссылка на пост также не работает, «Проверено» подтверждает, что твит со скриншота действительно существовал, поскольку мы обнаружили его сохранённую копию в кэше Google. Нам не удалось найти публикации, в которых эта цитата приводилась до поста @fightforermak.
Таким образом, Фреймут не была авторкой вирусной цитаты о презрении к украинским уклонистам. Этой фразы нет ни в соцсетях ведущей, ни в её интервью. Кроме того, сама звезда публично опровергла, что произносила эти слова, а наиболее раннее появление этой фразы состоялось в анонимном и уже удалённом профиле в соцсети X.
Итог: Фейк