Станет ли человек бессмертным и что не по зубам квантовым компьютерам. Физик Митио Каку — о приближающейся новой эре

Би-би-си : Способность видеть будущее — она имеется у всех людей в равной степени или нет?

И, наконец, передняя часть мозга — это префронтальная кора. Можно сказать, что эта его часть является своеобразной машиной времени. Она видит будущее. Она постоянно рассматривает, по какому пути будут развиваться события.

Митио Каку : Если посмотреть на мозг человека, то очевидно, что он состоит как минимум из трех частей. Задняя часть — это мозг рептилий, который отвечает за распознавание еды, или добычи, и анализирует в трех измерениях среду, в которой мы находимся. По мере эволюции человека его мозг становился все более сложным. У него появилась так называемая лимбическая система, то есть центр, который отвечает за мотивацию, эмоции и поведение в социальной иерархии, то есть осознает, какое место в ней занимает, допустим, ваш сосед — выше или ниже. Это — социальный, или „обезьяний“ мозг.

Би-би-си : В своих книгах вы неоднократно говорили о том, что у человека есть „три мозга“. Что именно вы имеете в виду?

Би-би-си обратилась к Митио Каку с просьбой объяснить видение будущего, о котором он рассказывает в своей книге.

Американский физик, родившийся в семье иммигрантов из Японии, считает, что искусственный интеллект может представлять для человечества определенную угрозу, но что еще не ушло время на то, чтобы научиться его контролировать.

В последней он рассматривает возможности квантовых компьютеров для решения некоторых из наиболее насущных проблем, стоящих перед человечеством: от искоренения целого ряда болезней до возможности прокормить постоянно растущее население нашей планеты.

Каку — профессор теоретической физики в Городском университете Нью-Йорка и автор многочисленных книг, в том числе таких как „Уравнение Бога: в поисках теории всего“, „ Физика будущего“ и „Квантовое превосходство: как квантовая революция компьютеров изменит все“.

М.К. : Современная медицина работает методом проб и ошибок. Давайте попробуем это лекарство. А оно сработает? Мы не знаем. Ладно, давайте попробуем другое. А оно поможет? Мы опять не знаем. Хорошо, тогда давайте попробуем третье.

Би-би-си : Следует ли ожидать этого большого скачка только в физике, или он распространится и на другие науки, например, на медицину?

И в этом нам должны помочь квантовые компьютеры. В каком-то смысле таким квантовым компьютером является сама мать-природа. Сейчас мы используем компьютеры, работающие на бинарном коде. Но природа работает иначе. Она, в отличие от цифрового разума, мыслит не нулями и не единицами. У нее — квантовый разум. Этот разум понимает атомы, электроны и фотоны. Именно из них слагается язык вселенной. И именно это и будет следующим большим прорывом в науке.

Следующий большой скачок произойдет, когда мы сумеем объединить большое с маленьким. Когда мы сумеем применить квантовую теорию к пониманию генетики и человеческого мозга.

Под маленькими я, конечно, имею в виду строение и функции человеческого мозга и генетику. Под очень большими — теорию Большого взрыва. Сейчас мы стали рассматривать вселенную с точки зрения квантовой теории.

Би-би-си : Можно ли сказать, каким будет величайшее открытие, сделанное человечеством в ближайшие 100 лет, исходя из того, что нам известно на сегодняшний день?

М.К. : Что отличает мозг обычного человека от мозга гения? Мозг обычного человека реагирует только на сиюминутные возможности, то есть рассматривает только те из них, которые находятся непосредственно перед его глазами. Такой мозг почти ничего не планирует. Например, какие-нибудь мелкие воришки хватают только то, что непосредственно видят. Они планировать не в состоянии. Тогда как великие мыслители способны грамотно пользоваться этой машиной времени, которой их наделила природа. Они могут моделировать будущее. Они понимают законы природы, поэтому могут спроецировать настоящее в будущее и предположить, каким же оно будет.

Многие чудодейственные лекарства были найдены случайно. Однако если применить к медицине квантовую теорию, то исследования будут вестись на молекулярном уровне. Вы сможете увидеть и понять, как работает каждая отдельная молекула.

После этого вы начнете заполнять пробелы в имеющихся знаниях и создавать новые лекарства буквально с нуля. Означает ли это, что химики просто останутся без работы, потому что они нам больше не будут нужны? Означает ли это, что всю работу будут выполнять квантовые компьютеры? Вовсе нет.

Химики будущего будут применять квантовую теорию для понимания химических реакций. Биологи будущего будут пользоваться квантовой теорией для более глубокого понимания ДНК. Но врачи и ученые, которые занимались только химией и только биологией, останутся без работы. Поскольку будущее будет квантово-механическим, и создавать лекарства мы будем именно на основе квантовой механики.

Би-би-си: Означает ли это, что мы станем бессмертными? Что тогда и рака не будет?

М.К.: Квантовые компьютеры помогут победить рак. Мы сможем спрогнозировать будущую раковую опухоль задолго до ее появления. Допустим, что ваш ДНК-код можно будет легко считывать каждый раз, когда, вы, например, принимаете душ или идете в туалет. И по нынешнему состоянию ДНК можно будет спрогнозировать, что вас ждет в будущем. Раковую опухоль можно будет предсказать за десять лет до того, как она разовьется.

В США уже сейчас можно сдать кровь для диагностики рака. Уже сейчас такой анализ гарантированно даст ответ, есть ли у вас раковое заболевание или нет. В будущем слово „опухоль“ просто исчезнет из нашего языка, так же как и слово „рак“ в применении к заболеванию.

Би-би-си: Вы также говорите, что интернета в его нынешнем виде тоже больше не будет, что мы будем непосредственно подключаться к мировой информационной сети через мозг, то есть через разум…