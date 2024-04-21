Что делать, если из-за проблем со здоровьем человек становится неспособен себя обслужить(3)
Травма или болезнь могут существенно изменить привычное течение жизни – запереть человека в четырех стенах, приковать к кровати, лишить возможности выполнять привычные и простые дела. „МК-Эстония“ выяснила, где и какую помощь можно получить.
Жительница Таллинна Мария – пенсионерка самостоятельная, живет одна, работает, сама себя содержит и обслуживает. Однако в январе она спускалась по лестнице подъезда и упала со скользкой ступеньки.
„Выяснилось, что у меня перелом запястья, – рассказывает она. – Загипсовали, сказали месяц так ходить, потом – к семейному“
Руки две, но как будто одна
Вернувшись домой с правой рукой в гипсе, она на каждом шагу сталкивалась с требующими решения задачами. Например, для того, чтобы застегнуть-расстегнуть бюстгальтер, Мария звонила соседке по площадке, и та приходила помочь. Почистить овощи, открыть консервную банку, поднять кастрюлю с супом одной рукой – невозможно.
„И это была для меня просто катастрофа, – делится она. – Как теперь одеваться? Да даже морковку и картошку для супа не почистить!“
Она в какой-то момент почувствовала себя абсолютно беспомощной и растерянной, ведь в одночасье оказалась неспособна выполнять самую простую работу.
„Некоторые вещи можно сделать и одной левой, но это ужасно неудобно, когда привык пользоваться правой, например – почистить зубы или помыть чашку. Да даже в смартфоне теперь все действия приходилось выполнять левой рукой, ведь у правой не шевелились даже пальцы. Я испытывала стресс буквально каждую минуту“, – жалуется женщина.
Помощь соседки была весьма кстати, но дергать человека по каждой надобности Марии было неловко. Тем более что приходилось подстраиваться под чужой распорядок дня. Тогда Мария попробовала найти себе помощницу, которая могла бы приходить к ней на пару часиков в день помогать справляться с необходимыми, но трудновыполнимыми для нее делами.
„Я воспользовалась сайтами с частными объявлениями, стала искать. Сразу поразил разброс цен: кто просил 5 евро за час, кто – сразу 10, у одной женщины на все услуги был отдельный ценник – ногти подстричь 20 евро, голову помыть – 10, развесить белье на сушилку – 3 евро, почистить полкило картошки 2 евро и так далее, это при том, что почасовую оплату она тоже хотела получать“, – рассказывает Марина.
Женщина растерялась и рассказала о своих бедах на очередном приеме в поликлинике.
„А там мне посоветовали обратиться за помощью в соцотдел, – рассказывает Мария. – Оказалось, что помощь на дому можно получить за значительно меньшие деньги, причем от проверенных, заслуживающих доверия людей“.
Она приводит цены: „Если человеку нужна услуга личного помощника, то нужно платить 26 евроцентов в час. Недостающую часть общей стоимости услуги покроют из средств бюджета города Тарту – так мне сообщили в управе города. Для сравнения: в Таллинне стоимость – всего 13 евроцентов в час“.
При этом соцработник ведомства имеет право полностью или частично освободить получателя услуги от необходимости оплаты, приняв во внимание экономическое положение лица или другие значимые факторы.
Помощь самоуправлений
Руководитель службы по консультированию местных самоуправлений Департамента социального страхования Эвелин Каазик отмечает, что, согласно Закону о социальном обеспечении, услуга по уходу на дому входит в перечень обязательных социальных услуг, предоставляемых местным самоуправлением.
Цель этой услуги – обеспечить самостоятельное и безопасное проживание совершеннолетнего человека в домашних условиях при сохранении и улучшении его качества жизни.
„Необходимость в предоставлении посторонней помощи человеку может быть обусловлена его временным или постоянным состоянием, которое не позволяет человеку самостоятельно справляться с повседневными задачами: например, возникают сложности, когда нужно снять или надеть одежду, приготовить еду, подняться по лестнице и так далее, – перечисляет Каазик. – Условия проживания человека также могут быть веским фактором. Например, помощь может быть необходима человеку, живущему в доме без лифта, в случае если состояние его здоровья не позволяет передвигаться по лестнице. При оказании услуги ухода на дому человеку помогают в тех действиях, которые он сам выполнить без посторонней помощи не может, но которые необходимы, чтобы он жил дома. На практике в местных само-управлениях такие вспомогательные действия называют личной помощью человеку и помощью по дому“.
Она добавляет, что зачастую человеку после операции или травмы не под силу выполнять некоторые каждодневные действия, которые хотя и не являются жизненно необходимыми, но тем не менее важны.
„И о них следует договариваться отдельно, – подчеркивает специалист. – Для организации выполнения таких задач, как выгул собаки, вынос мусора, мытье окон и т. д., самоуправления могут установить отдельный ценник, или же специалист по уходу на дому может помочь с поиском тех, кто услугу может оказать“.
Она добавляет: „Если социальный работник местного самоуправления в ходе оценки потребности человека в услуге отмечает, что кроме услуги по уходу на дому тот нуждается и в сестринском уходе на дому, то в сотрудничестве с семейным врачом пациента получение этой услуги будет организовано. Сестринский уход на дому может быть обеспечен только специалистом с соответствующей квалификацией – медицинской сестрой с компетенцией по обработке ран и пролежней, приему лекарств и т. д. За эту услугу местные само-управление могут взимать плату. Ставки самофинансирования должны быть доступны на домашних страницах местных самоуправлений“.
По словам Каазик, сестринский уход на дому прежде всего предназначен для таких пациентов, состояние которых не требует их нахождения в больнице, но при этом они все же нуждаются в профессиональной медицинской помощи: „Потребность в направлении на получение домашних медсестринских услуг оценивает семейный врач или врач-специалист. Услуги сестринского ухода на дому для людей, имеющих медицинскую страховку, оплачивает Касса здоровья“.
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Помощь контактная и бесконтактная
Под личной помощью подразумевается помощь, связанная с уходом за собой, когда человек нуждается в физическом контакте, например, для принятия или приготовления пищи, при надевании одежды, осуществлении гигиенических процедур, при движении/перемещении, приеме лекарственных средств и т. п.
Услуга помощи по дому включает в себя действия внутри дома и ведение дел вне его стен, например: покупка продуктов питания, лекарств и бытовых средств, уборка, стирка, транспортировка, помощь по заказу услуг и т. д., без необходимости в физическом контакте с получателем услуги.
Источник: Департамент социального страхования
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В каких случаях могут отказать в помощи на дому?
В назначении услуги личной помощи и помощи на дому может быть отказано при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
в услуге нет необходимости;
в ведомство не предоставлены все известные достоверные и полные данные, документы и другие доказательства, необходимые для принятия решения о назначении службы;
заявитель не позволяет оценить потребность в услуге.
Действия, необходимые для оказания услуги, определяют в административном акте об оказании услуги.
Если в период оказания услуги меняется степень потребности в вспомогательной помощи в связи с состоянием здоровья лица или условиями проживания, социальный работник проводит повторную оценку.
Стоимость услуги устанавливает самоуправление.
Источник: riigiteataja.ee