Что делать, если из-за проблем со здоровьем человек становится неспособен себя обслужить

Жительница Таллинна Мария – пенсионерка самостоятельная, живет одна, работает, сама себя содержит и обслуживает. Однако в январе она спускалась по лестнице подъезда и упала со скользкой ступеньки.

„Выяснилось, что у меня перелом запястья, – рассказывает она. – Загипсовали, сказали месяц так ходить, потом – к семейному“

Руки две, но как будто одна

Вернувшись домой с правой рукой в гипсе, она на каждом шагу сталкивалась с требующими решения задачами. Например, для того, чтобы застегнуть-расстегнуть бюстгальтер, Мария звонила соседке по площадке, и та приходила помочь. Почистить овощи, открыть консервную банку, поднять кастрюлю с супом одной рукой – невозможно.

„И это была для меня просто катастрофа, – делится она. – Как теперь одеваться? Да даже морковку и картошку для супа не почистить!“

Она в какой-то момент почувствовала себя абсолютно беспомощной и растерянной, ведь в одночасье оказалась неспособна выполнять самую простую работу.

„Некоторые вещи можно сделать и одной левой, но это ужасно неудобно, когда привык пользоваться правой, например – почистить зубы или помыть чашку. Да даже в смартфоне теперь все действия приходилось выполнять левой рукой, ведь у правой не шевелились даже пальцы. Я испытывала стресс буквально каждую минуту“, – жалуется женщина.

Помощь соседки была весьма кстати, но дергать человека по каждой надобности Марии было неловко. Тем более что приходилось подстраиваться под чужой распорядок дня. Тогда Мария попробовала найти себе помощницу, которая могла бы приходить к ней на пару часиков в день помогать справляться с необходимыми, но трудновыполнимыми для нее делами.