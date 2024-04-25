„Он знает русских вдоль и поперек. И использует это против них самих“. Легендарный контрраздвечик Александр Тоотс раскрывает секреты своей работы(31)
Заместитель генерального директора Полиции безопасности и многолетний руководитель эстонской контрразведки Александр Тоотс в конце марта покинул свой пост.
Александра Тоотса нелегко понять. Он много улыбается, но редко шутит, и, по словам самого Тоотса, в Полиции безопасности есть лишь несколько человек, которые понимают его юмор. „Если нужно, он и противнику улыбнется“, — говорит Андрес Анвельт.
Все эти годы Тоотс отказывается почти от всех интервью, но, когда все-таки соглашается на беседу, то может говорить часами. Он помнит фразы, сказанные вами обоими много лет назад, но, оказавшись у кофемашины, иногда затрудняется налить себе капучино.
В начале одной из наших встреч он добрый десяток минут медленно и методично протирает очки, затем спокойно обводит указательным пальцем донышко кофейной чашки и подчеркивает, что эмоции никогда не должны одерживать верх, но сам часто заканчивает свои фразы с улыбкой.
„В Александре соединились детектив Джордж Смайли Джона ле Карре и тренер по гимнастике из Восточного блока 1980-х годов, — говорит журналист Майкл Вайс, много писавший о разведке. — Это дотошный следователь с необыкновенной дисциплиной, но как личность он непроницаем“.