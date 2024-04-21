Мужчина, приговоренный за убийство собственной матери, внезапно позвонил родственникам жертвы(9)
1 апреля 2017 года житель Эстонии (25) убил в Египте собственную мать. Спустя семь лет в газету „МК-Эстонии“ обратились родственники убитой, которые рассказали о тех кругах ада, которые им пришлось пройти в попытках выяснить: к какому наказанию приговорили убийцу? И оказалось, что в нашем э-государстве не всегда налажен обмен информацией.
„Лариса (погибшая – прим. ред.) была сестрой моего мужа, – начинает свой рассказ обратившаяся в газету Ирина. – Его любимой младшей сестрой, которую он буквально вырастил и души в ней не чаял. Лариса вышла замуж, родила сына. Поначалу семья жила небогато, Лариса не работала, занималась воспитанием ребенка, а семью содержал ее муж, который ходил в море. Мальчик у них в детстве был просто замечательный! Но в 2009–2010 году ее муж стал хорошо зарабатывать, в семье появились лишние деньги, они купили дом в Мууга, и с Артуром, сыном, начались проблемы“.
Артуру на тот момент уже исполнилось 18 лет. Он окончил школу и поступил в профтехучилище.
Продолжалось годами
„Мальчик почувствовал вкус денег, подсел на наркотики, у него появились проблемы с психикой, он стал неадекватным и неуправляемым, – рассказывает Ирина. – ПТУ он в итоге бросил, так и не закончив. Папа по-прежнему был в море, а мама уже не могла с ним справиться. Когда она, видя, что у сына – проблемы с наркотиками, перестала ему давать деньги, то он стал выносить из дома что подвернется, поднимать на нее руку. Начались проблемы с законом, приводы в полицию. Он ее ни во что не ставил, неоднократно избивал, но она жалела его и отказывалась писать на него заявление в полицию“.
По словам Ирины, взрослый сын применял насилие по отношению к маме чуть ли не каждый день.
„Оплеухи и тумаки там были как „С добрым утром!“, – отмечает тетя парня. – Он еще занимался боевым видом спорта – то ли боксом, то ли кикбоксингом. Отец бы, наверное, заступился за мать, но он был постоянно в море. Поэтому сын все время издевался над мамой и жившей с ними бабушкой – мамой Ларисы и моего мужа, моей свекровью. Единственный, кого племянник побаивался, – это мой муж, его дядя, которому неоднократно приходилось защищать свою сестру от собственного сына“.
Ирина вспоминает: „В последний раз, когда он ее очень сильно избил, она позвонила нам, мы при-ехали и отвезли ее в скорую. В итоге ему вынесли запрет на приближение к собственной матери. Отец тогда купил ему 1-комнатную квартиру, чтобы он съехал. Но так как он не учился и не работал, то все равно Лариса возила ему продукты, оплачивала счета, давала ему деньги…“
Билет в один конец
В марте 2017 года муж купил Ларисе и их сыну путевку в Египет, и это, по словам Ирины, был билет в один конец.
„Это было очень опасно – отправлять их куда-то вдвоем, – подчеркивает она. – Сын ее сколько раз уже избивал… А тут неделя вместе, в одном номере с наркоманом, в Египте, где наркотики – на каждом углу. Было понятно, что добром это не кончится. И очень жаль, что мы не знали об этой поездке, потому что мы бы Ларису с ним вдвоем никуда не отпустили!“
По словам Ирины, убийство произошло накануне их возвращения домой.
„Это было 1 апреля, на следующий день им надо было уже вылетать в Эстонию, – рассказывает Ирина. – Уже все было готово, чемоданы собраны, и тут вечером, по словам очевидцев, в номер вваливается сын Ларисы и начинает требовать у нее деньги. Мол, нужно расплатиться за наркотики. Она отказалась давать ему деньги. Тогда он начал ее опять избивать. Крик стоял такой, что, как нам потом рассказывали, люди в соседних номерах заподозрили что-то неладное и позвонили на ресепшен отеля: „Поднимитесь, разберитесь, там что-то происходит“. Но на ресепшене просто от них отмахнулись. В итоге, когда Ларису обнаружили, выяснилось, что сын ее забил до смерти, там было просто месиво, и весь номер был в крови“.
Ирина отмечает, что тело прибыло в Эстонию в закрытом цинковом гробу, и патологоанатом посоветовал близким его не открывать – иначе они никогда не забудут то, что увидят.
„В общем, мы ее похоронили, но так с ней, к сожалению, и не попрощались, – говорит Ирина. – И до сих пор не оправились от этой потери. Мой муж потерял любимую сестру, моя дочь потеряла очень близкого человека – Лариса ей была больше чем тетя. Мы до сих пор плачем, когда приезжаем на кладбище… Говорят, время лечит – но не в этом случае! И это была трагедия вдвойне… Потому что, когда сын убивал мать в Египте, его бабушка, мама Ларисы и моего мужа, умерла в Эстонии. Она ничего не знала, но, видимо, почувствовала что-то неладное“.
Ирина добавляет: „Как нам сообщили, сына Ларисы тогда судили в Египте и приговорили к 12 годам тюрьмы. Однако недавно дочери позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку и услышала его голос! В шоке она сбросила звонок и потом долго плакала от ужаса. Как он оказался в Эстонии? Неужели его выпустили из тюрьмы? И почему?“
Ирина отмечает, что потом, когда стали пробивать этот номер телефона, выяснилось, что звонили из больницы в Вильянди.
„Однако с тех пор вся наша семья в ужасе! – говорит Ирина. – Мы обратились в полицию, попросили узнать, он сидит или его уже выпустили? Но там нам отказались помочь с этой информацией – это защита личных данных. И мы не знаем, что нам делать! Никто ничего о нем не знает или не хочет нам говорить. А вдруг его скоро выпустят? Ведь если он позвонил моей дочери, значит, он что-то соображает, достал где-то ее номер и в какой-то момент может и появиться на пороге нашего дома. У дочери – двое детей… В общем, после этого звонка мы все в шоке!“
Ирину возмущает еще один момент: „Куда мы только ни обращались, как ни бились, даже ходили на прием к прокурору, но нам так и не удалось узнать, какое наказание в итоге ему назначили за убийство своей матери. И как такое может быть, что родной брат не может узнать, какое наказание дали убийце его сестры? Как вообще может быть в нашем э-государстве, что нет никаких данных о нем?“
Почти чист перед законом
„МК-Эстония“ выяснила, что мужчина звонил из отделения принудительного психиатрического лечения в Вильянди, куда он был помещен после того, как его перевели в Эстонию.
„Полиция Эстонии получила сообщение от коллег из Египта, что в начале октября 2020 г. этот человек был депортирован в Эстонию. С тех пор он отбывает определенное судом наказание, – сообщили „МК-Эстонии“ в Департаменте полиции и погранохраны. – Обязанности оповещать всех родственников о местонахождении человека в таких случаях нет. В конкретном случае ближайшие родственники знают, где он находится“.
В Министерстве юстиции сообщили, что родственники могут обратиться к суду, который принял решение, или попросить помощи при его получении у посольства Эстонии в Египте.
„Вынесенное другим государством решение суда действует в Эстонии, если суд ЭР признал его и назначил наказание, которое нужно отбывать в Эстонии, – добавили в Минюсте. – К сожалению, у нас нет данных о решениях судов в других странах, которые были вынесены в отношении граждан и жителей Эстонии, поскольку ни у людей, ни у других государств нет обязанности нам о них сообщать“.
При этом в Регистре наказаний также нет никаких отметок о том, что этот мужчина убил собственную мать. Единственное наказание, о котором там упоминается, датировано 15 марта 2016 года, – то есть чуть больше, чем за год до убийства матери. Тогда ему дали 9 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком за очередное физическое насилие по отношению к собственной маме. Реально же он за это преступление отсидел всего три дня.
И то, вскоре и эта отметка, согласно эстонским законам, исчезнет из открытого доступа, и о преступлениях мужчины общественность уже не узнает. Никаких отметок о годами продолжавшемся насилии над собственной матерью и последующем ее убийстве в эстонском регистре наказаний уже не будет.
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Печальная статистика
56% случаев семейного насилия происходит между супругами и сожителями.
44% – это случаи между другими родственниками (дети-родители, братья-сестры, бабушки-внуки и т. д.).
Более половины всех случаев насилия в близких отношениях происходит в результате распития алкоголя.
В 65% случаев о семейном насилии сообщила сама жертва, более 15% – это сообщения от других членов семьи и родственников, 10% сообщений – от соседей или друзей.