Мужчина, приговоренный за убийство собственной матери, внезапно позвонил родственникам жертвы

Ирина вспоминает: „В последний раз, когда он ее очень сильно избил, она позвонила нам, мы при-ехали и отвезли ее в скорую. В итоге ему вынесли запрет на приближение к собственной матери. Отец тогда купил ему 1-комнатную квартиру, чтобы он съехал. Но так как он не учился и не работал, то все равно Лариса возила ему продукты, оплачивала счета, давала ему деньги…“

„Оплеухи и тумаки там были как „С добрым утром!“, – отмечает тетя парня. – Он еще занимался боевым видом спорта – то ли боксом, то ли кикбоксингом. Отец бы, наверное, заступился за мать, но он был постоянно в море. Поэтому сын все время издевался над мамой и жившей с ними бабушкой – мамой Ларисы и моего мужа, моей свекровью. Единственный, кого племянник побаивался, – это мой муж, его дядя, которому неоднократно приходилось защищать свою сестру от собственного сына“.

„Мальчик почувствовал вкус денег, подсел на наркотики, у него появились проблемы с психикой, он стал неадекватным и неуправляемым, – рассказывает Ирина. – ПТУ он в итоге бросил, так и не закончив. Папа по-прежнему был в море, а мама уже не могла с ним справиться. Когда она, видя, что у сына – проблемы с наркотиками, перестала ему давать деньги, то он стал выносить из дома что подвернется, поднимать на нее руку. Начались проблемы с законом, приводы в полицию. Он ее ни во что не ставил, неоднократно избивал, но она жалела его и отказывалась писать на него заявление в полицию“.

„Лариса (погибшая – прим. ред.) была сестрой моего мужа, – начинает свой рассказ обратившаяся в газету Ирина. – Его любимой младшей сестрой, которую он буквально вырастил и души в ней не чаял. Лариса вышла замуж, родила сына. Поначалу семья жила небогато, Лариса не работала, занималась воспитанием ребенка, а семью содержал ее муж, который ходил в море. Мальчик у них в детстве был просто замечательный! Но в 2009–2010 году ее муж стал хорошо зарабатывать, в семье появились лишние деньги, они купили дом в Мууга, и с Артуром, сыном, начались проблемы“.

Билет в один конец

В марте 2017 года муж купил Ларисе и их сыну путевку в Египет, и это, по словам Ирины, был билет в один конец.

„Это было очень опасно – отправлять их куда-то вдвоем, – подчеркивает она. – Сын ее сколько раз уже избивал… А тут неделя вместе, в одном номере с наркоманом, в Египте, где наркотики – на каждом углу. Было понятно, что добром это не кончится. И очень жаль, что мы не знали об этой поездке, потому что мы бы Ларису с ним вдвоем никуда не отпустили!“

По словам Ирины, убийство произошло накануне их возвращения домой.

„Это было 1 апреля, на следующий день им надо было уже вылетать в Эстонию, – рассказывает Ирина. – Уже все было готово, чемоданы собраны, и тут вечером, по словам очевидцев, в номер вваливается сын Ларисы и начинает требовать у нее деньги. Мол, нужно расплатиться за наркотики. Она отказалась давать ему деньги. Тогда он начал ее опять избивать. Крик стоял такой, что, как нам потом рассказывали, люди в соседних номерах заподозрили что-то неладное и позвонили на ресепшен отеля: „Поднимитесь, разберитесь, там что-то происходит“. Но на ресепшене просто от них отмахнулись. В итоге, когда Ларису обнаружили, выяснилось, что сын ее забил до смерти, там было просто месиво, и весь номер был в крови“.

Ирина отмечает, что тело прибыло в Эстонию в закрытом цинковом гробу, и патологоанатом посоветовал близким его не открывать – иначе они никогда не забудут то, что увидят.

„В общем, мы ее похоронили, но так с ней, к сожалению, и не попрощались, – говорит Ирина. – И до сих пор не оправились от этой потери. Мой муж потерял любимую сестру, моя дочь потеряла очень близкого человека – Лариса ей была больше чем тетя. Мы до сих пор плачем, когда приезжаем на кладбище… Говорят, время лечит – но не в этом случае! И это была трагедия вдвойне… Потому что, когда сын убивал мать в Египте, его бабушка, мама Ларисы и моего мужа, умерла в Эстонии. Она ничего не знала, но, видимо, почувствовала что-то неладное“.