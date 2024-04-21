МК Эстония
21.04.2024, 10:52

Мужчина, приговоренный за убийство собственной матери, внезапно позвонил родственникам жертвы

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Виктория Линден
Любимая сестра: брат, его жена и дочь души в Ларисе не чаяли, однако родной сын каждый день отвешивал матери оплеухи, пока не забил до смерти
Любимая сестра: брат, его жена и дочь души в Ларисе не чаяли, однако родной сын каждый день отвешивал матери оплеухи, пока не забил до смерти
ФОТО: Erakogu

1 апреля 2017 года житель Эстонии (25) убил в Египте собственную мать. Спустя семь лет в газету „МК-Эстонии“ обратились родственники убитой, которые рассказали о тех кругах ада, которые им пришлось пройти в попытках выяснить: к какому наказанию приговорили убийцу? И оказалось, что в нашем э-государстве не всегда налажен обмен информацией.

„Лариса (погибшая – прим. ред.) была сестрой моего мужа, – начинает свой рассказ обратившаяся в газету Ирина. – Его любимой младшей сестрой, которую он буквально вырастил и души в ней не чаял. Лариса вышла замуж, родила сына. Поначалу семья жила небогато, Лариса не работала, занималась воспитанием ребенка, а семью содержал ее муж, который ходил в море. Мальчик у них в детстве был просто замечательный! Но в 2009–2010 году ее муж стал хорошо зарабатывать, в семье появились лишние деньги, они купили дом в Мууга, и с Артуром, сыном, начались проблемы“.

Артуру на тот момент уже исполнилось 18 лет. Он окончил школу и поступил в профтехучилище.

Продолжалось годами

„Мальчик почувствовал вкус денег, подсел на наркотики, у него появились проблемы с психикой, он стал неадекватным и неуправляемым, – рассказывает Ирина. – ПТУ он в итоге бросил, так и не закончив. Папа по-прежнему был в море, а мама уже не могла с ним справиться. Когда она, видя, что у сына – проблемы с наркотиками, перестала ему давать деньги, то он стал выносить из дома что подвернется, поднимать на нее руку. Начались проблемы с законом, приводы в полицию. Он ее ни во что не ставил, неоднократно избивал, но она жалела его и отказывалась писать на него заявление в полицию“.

По словам Ирины, взрослый сын применял насилие по отношению к маме чуть ли не каждый день.

„Оплеухи и тумаки там были как „С добрым утром!“, – отмечает тетя парня. – Он еще занимался боевым видом спорта – то ли боксом, то ли кикбоксингом. Отец бы, наверное, заступился за мать, но он был постоянно в море. Поэтому сын все время издевался над мамой и жившей с ними бабушкой – мамой Ларисы и моего мужа, моей свекровью. Единственный, кого племянник побаивался, – это мой муж, его дядя, которому неоднократно приходилось защищать свою сестру от собственного сына“.

Ирина вспоминает: „В последний раз, когда он ее очень сильно избил, она позвонила нам, мы при-ехали и отвезли ее в скорую. В итоге ему вынесли запрет на приближение к собственной матери. Отец тогда купил ему 1-комнатную квартиру, чтобы он съехал. Но так как он не учился и не работал, то все равно Лариса возила ему продукты, оплачивала счета, давала ему деньги…“

Билет в один конец

В марте 2017 года муж купил Ларисе и их сыну путевку в Египет, и это, по словам Ирины, был билет в один конец.

„Это было очень опасно – отправлять их куда-то вдвоем, – подчеркивает она. – Сын ее сколько раз уже избивал… А тут неделя вместе, в одном номере с наркоманом, в Египте, где наркотики – на каждом углу. Было понятно, что добром это не кончится. И очень жаль, что мы не знали об этой поездке, потому что мы бы Ларису с ним вдвоем никуда не отпустили!“

По словам Ирины, убийство произошло накануне их возвращения домой.

„Это было 1 апреля, на следующий день им надо было уже вылетать в Эстонию, – рассказывает Ирина. – Уже все было готово, чемоданы собраны, и тут вечером, по словам очевидцев, в номер вваливается сын Ларисы и начинает требовать у нее деньги. Мол, нужно расплатиться за наркотики. Она отказалась давать ему деньги. Тогда он начал ее опять избивать. Крик стоял такой, что, как нам потом рассказывали, люди в соседних номерах заподозрили что-то неладное и позвонили на ресепшен отеля: „Поднимитесь, разберитесь, там что-то происходит“. Но на ресепшене просто от них отмахнулись. В итоге, когда Ларису обнаружили, выяснилось, что сын ее забил до смерти, там было просто месиво, и весь номер был в крови“.

Ирина отмечает, что тело прибыло в Эстонию в закрытом цинковом гробу, и патологоанатом посоветовал близким его не открывать – иначе они никогда не забудут то, что увидят.

„В общем, мы ее похоронили, но так с ней, к сожалению, и не попрощались, – говорит Ирина. – И до сих пор не оправились от этой потери. Мой муж потерял любимую сестру, моя дочь потеряла очень близкого человека – Лариса ей была больше чем тетя. Мы до сих пор плачем, когда приезжаем на кладбище… Говорят, время лечит – но не в этом случае! И это была трагедия вдвойне… Потому что, когда сын убивал мать в Египте, его бабушка, мама Ларисы и моего мужа, умерла в Эстонии. Она ничего не знала, но, видимо, почувствовала что-то неладное“.

Ирина добавляет: „Как нам сообщили, сына Ларисы тогда судили в Египте и приговорили к 12 годам тюрьмы. Однако недавно дочери позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку и услышала его голос! В шоке она сбросила звонок и потом долго плакала от ужаса. Как он оказался в Эстонии? Неужели его выпустили из тюрьмы? И почему?“

Ирина отмечает, что потом, когда стали пробивать этот номер телефона, выяснилось, что звонили из больницы в Вильянди.

„Однако с тех пор вся наша семья в ужасе! – говорит Ирина. – Мы обратились в полицию, попросили узнать, он сидит или его уже выпустили? Но там нам отказались помочь с этой информацией – это защита личных данных. И мы не знаем, что нам делать! Никто ничего о нем не знает или не хочет нам говорить. А вдруг его скоро выпустят? Ведь если он позвонил моей дочери, значит, он что-то соображает, достал где-то ее номер и в какой-то момент может и появиться на пороге нашего дома. У дочери – двое детей… В общем, после этого звонка мы все в шоке!“

Ирину возмущает еще один момент: „Куда мы только ни обращались, как ни бились, даже ходили на прием к прокурору, но нам так и не удалось узнать, какое наказание в итоге ему назначили за убийство своей матери. И как такое может быть, что родной брат не может узнать, какое наказание дали убийце его сестры? Как вообще может быть в нашем э-государстве, что нет никаких данных о нем?“

Почти чист перед законом

„МК-Эстония“ выяснила, что мужчина звонил из отделения принудительного психиатрического лечения в Вильянди, куда он был помещен после того, как его перевели в Эстонию.

„Полиция Эстонии получила сообщение от коллег из Египта, что в начале октября 2020 г. этот человек был депортирован в Эстонию. С тех пор он отбывает определенное судом наказание, – сообщили „МК-Эстонии“ в Департаменте полиции и погранохраны. – Обязанности оповещать всех родственников о местонахождении человека в таких случаях нет. В конкретном случае ближайшие родственники знают, где он находится“.

В Министерстве юстиции сообщили, что родственники могут обратиться к суду, который принял решение, или попросить помощи при его получении у посольства Эстонии в Египте.

„Вынесенное другим государством решение суда действует в Эстонии, если суд ЭР признал его и назначил наказание, которое нужно отбывать в Эстонии, – добавили в Минюсте. – К сожалению, у нас нет данных о решениях судов в других странах, которые были вынесены в отношении граждан и жителей Эстонии, поскольку ни у людей, ни у других государств нет обязанности нам о них сообщать“.

При этом в Регистре наказаний также нет никаких отметок о том, что этот мужчина убил собственную мать. Единственное наказание, о котором там упоминается, датировано 15 марта 2016 года, – то есть чуть больше, чем за год до убийства матери. Тогда ему дали 9 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком за очередное физическое насилие по отношению к собственной маме. Реально же он за это преступление отсидел всего три дня.

И то, вскоре и эта отметка, согласно эстонским законам, исчезнет из открытого доступа, и о преступлениях мужчины общественность уже не узнает. Никаких отметок о годами продолжавшемся насилии над собственной матерью и последующем ее убийстве в эстонском регистре наказаний уже не будет.

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Татьяна Пресс, руководитель отдела преступлений против личности Идаской префектуры Нарвского отделения полиции

Татьяна Пресс, руководитель отдела преступлений против личности Идаской префектуры Нарвского отделения полиции

В последние годы мы наблюдаем, что число вызовов от жертв семейного насилия понемногу снижается. Но при этом растет число оповещений на ранних стадиях конфликтов, например, когда до драки еще не дошло, но уже присутствует психологическое насилие. Увеличивается и число сообщений от свидетелей. Это – хороший знак, который указывает на то, что отношение к семейному насилию в обществе меняется в правильную сторону.

По большей части такие случаи являются повторными, то есть в семьях проблемы возникают на постоянной основе. Поэтому с семьями, где были зафиксированы случаи насилия, мы проводим системную работу, чтобы избежать повторения. Контроль необходим, чтобы убедиться, что жизни и здоровью жертвы домашнего насилия ничто больше не угрожает, а также чтобы показать, что к существующей проблеме все стороны относятся со всей серьезностью. Такие регулярные проверки также позволяют дать понять насильнику, что его действия – это преступление, и повторяться они не должны.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, самое главное – не молчать об этом. Скажите родственникам, друзьям, соседям.

Полиция занимается и превентивной работой в сфере насилия в близких отношениях. Своевременное сообщение о насилии может спасти чью-то жизнь. Причем надо учитывать, что жертва сама может быть не в состоянии сообщить о своем положении, поэтому так важно замечать, что происходит в жизни ваших близких и друзей. Нередки случаи, когда звонок в полицию от соседей помогал остановить насилие. Если жертвами или свидетелями насилия могут стать дети, тем более надо звонить. В случае малейших подозрений о том, что где-то рядом совершается преступление, следует позвонить по номеру 112.

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Печальная статистика

  • 56% случаев семейного насилия происходит между супругами и сожителями.

  • 44% – это случаи между другими родственниками (дети-родители, братья-сестры, бабушки-внуки и т. д.).

  • Более половины всех случаев насилия в близких отношениях происходит в результате распития алкоголя.

  • В 65% случаев о семейном насилии сообщила сама жертва, более 15% – это сообщения от других членов семьи и родственников, 10% сообщений – от соседей или друзей.

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