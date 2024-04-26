Эстонский Экспресс
26.04.2024, 17:30

Секреты легендарного контрразведчика из Ида-Вирумаа, история депортации и любви, прощание с умирающей дочерью. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 (3)
+ большой кроссворд. Главный приз - 50 евро
ФОТО: Коллаж

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Самые громкие задержания шпионов в истории Эстонии и секреты работы легендарного контрразведчика из Ида-Вирумаа.

  • Мутная история - тысячи новых колодцев в частных домах в Эстонии могут оказаться под угрозой загрязнения.

  • Как родители прощались со своей умирающей от рака 2-летней малышкой.

  • “Однажды зимой в нашем районе насмерть замерзли более 30 человек”. История депортации и любви

  • Какой запомнилась “дикая” Эстония известной английской писательнице?

  • Большой кроссворд! Выиграй 50 евро и подписку на RusDelfi на год!

Новый номер “Эстонского Экспресса” ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии