Секреты легендарного контрразведчика из Ида-Вирумаа, история депортации и любви, прощание с умирающей дочерью. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(3)
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Самые громкие задержания шпионов в истории Эстонии и секреты работы легендарного контрразведчика из Ида-Вирумаа.
Мутная история - тысячи новых колодцев в частных домах в Эстонии могут оказаться под угрозой загрязнения.
Как родители прощались со своей умирающей от рака 2-летней малышкой.
“Однажды зимой в нашем районе насмерть замерзли более 30 человек”. История депортации и любви
Какой запомнилась “дикая” Эстония известной английской писательнице?
Большой кроссворд! Выиграй 50 евро и подписку на RusDelfi на год!
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