Какой будет война в Украине и российское наступление летом 2024-го

Именно по их «глазам» прилетают баллистические ракеты — «Искандеры» или их северокорейские аналоги, нередко кассетные.

Угрозой с воздуха остаются и российские дроны-разведчики Supercam и Zala, которые часто работают в оперативном тылу ВСУ у третьей линии обороны — они имеют новую оптику (возможно, иранскую) и завязаны на оптический канал, чтобы не попадать под давление РЭБ.

Но делать засады с малых высот на носителей бомб, сбивать крылатые ракеты и дроны-камикадзе, прорвавшиеся через украинскую ПВО, проводить разведывательные миссии, „раздавать“ РЭБ и нести противокорабельные ракеты все же будет лучше на западных самолетах с интегрированными прицелами в шлемах пилотов и бортовыми РЛС.

Поэтому быстрое противодействие российской авиации вряд ли возможно — эскадрильи западных самолетов будут прибывать в Украину постепенно, а пилоты готовятся в течение 10-месячных циклов. И вводить в бой эти самолеты также будут постепенно.

А также есть самолеты ДРЛС (дальнего радиолокационного слежения) — хотя Украина и сбила два из них и, вероятно, повредила еще несколько во время капремонта на земле. Но эти борта поднимутся в воздух, когда начнется борьба за инициативу в небе.

У российских пилотов больше летного опыта, более опытные наземные службы, чем быстро переобученные украинские, больше взлетно-посадочных полос в европейской части России.

Быстро и надежно предотвратить угрозу от российской авиации не получится даже при условии появления у ВСУ первых F-16.

И сейчас россияне ограничены даже не количеством бортов, а количеством корректируемых бомб.

Часто российские бомбы сходят не там, но большинство все же долетает до приблизительной цели.

Российская авиация вернулась на поле боя как серьезный фактор — речь идет уже не только о действиях Су-24 или Су-34 по Харькову или пограничных районов Сумской области, но и о сбросе чугунных бомб «Грачами» Су-25 на Часов Яр — то есть, непосредственно на линии фронта.

Хотя в нынешних условиях они все же более эффективны как разведчики-корректировщики или даже как носители РЛС с АФАР, то есть как радиолокационные станции с „активной фазированной антенной решеткой“ — устройством, которое может одновременно мониторить воздушное пространство, делать картографию и ставить электронные помехи противнику. Именно такую модернизацию сейчас делают поляки с итальянским оборудованием.

Эти беспилотники успешно зарекомендовали себя во время полномасштабного вторжения, и их продолжают применять для различных задач.

Так же идет работа по локализации производства „Байрактаров“ в Украине.

Параллельно сейчас на Западе заключаются контракты на боеприпасы, в Германии возобновляется производство „умных мин“, а завод снарядов 35×228 мм для „Гепардов“ выйдет на плановую мощность в середине 2024 года.

Надо понимать, что США не снимают Киев с баланса, несмотря на ожесточенность собственной внутриполитической борьбы.

А пока есть дефицит со средствами ПВО, все больше российских беспилотников проникает в тактический и оперативный тыл ВСУ, имея возможность наводить высокоточное оружие и баллистику.

При этом даже США используют сейчас „обратный инжиниринг“ и восстановление списанных ПЗРК, чтобы пополнить складские запасы, пока новое производство выйдет на запланированный уровень.

Так же исчерпывается запас „Стингеров“ после атак сотен крылатых ракет, „Шахедов“, „Орланов“ и других разведывательных дронов. То, что получила Украина, можно ориентировочно оценить в 5-7 лет производства этих ПЗРК по состоянию на 2022 год.

Постсоветский противовоздушный арсенал Украины для ЗРК „Оса“, „Стрела“ или комплексов „Тунгуска“ с ракетами с наведением по фотоэлементу или с подрывом неконтактных взрывателей у цели хорошо показал себя в этой войне против различных дронов. Но эти тысячи ракет, доставшихся Украине от СССР, заканчиваются.

Периодически россияне повторно бьют по тем же местам, чтобы нанести потери спасателям ГСЧС.

„Прилетает“ по путепроводам, железнодорожным мостам и всему, что похоже на расположение украинских войск.

Но в последнее время количество ударов по украинскому тылу заметно возросло.

Это бывало и раньше — например, удар в Покровске по поезду во время загрузки или дальние удары «Ланцетами» по самолетам на аэродромах.

Запуск до 500 „Шахедов“ в месяц и 180 ударов управляемыми бомбами в сутки — это также индикатор тенденций в войне.

Впрочем, техника и вооружение все равно активно поступают в российскую армию.

Конечно, в таком производстве будут дефекты, срывы сроков и прочие нюансы.

Но параллельно и россияне продолжают мобилизовать свой тыл — в российских новостях идут бесконечные сообщения, что бывшие заводы западных компаний в РФ начали производить порох, а хлебозаводы — дроны.

Последние пакеты помощи от Германии являются лучшим барометром того, что происходит у партнеров Украины — 130 БМП Marder модернизированных до версии „1А3“ и несколько сотен дронов поехали на усиление ВСУ.

А это индикатор, что европейская промышленность на самом деле работает и готовится работать в поддержку Украины.

У финнов, например, заказы расписаны на шесть лет вперед — покупаешь сегодня, а очередь рассчитана до 2030 года.

Сегодня в Европе четыре страны выпускают 155-мм снаряды: Великобритания (BAE Systems), Германия (Rheinmetall), Франция (Nexter) и Финляндия вместе с Норвегией (Nammo).

В то же время уместно вспомнить, что в 1990-х арсеналы США с прицелом на войну с Советским Союзом составляли 10 млн штук 155-мм снарядов — поэтому, вероятно, эти запасы все еще можно найти.

Что касается снарядов, то есть перспективы получить 1,5 млн 155-мм боеприпасов от стран ЕС, в том числе и за счет „чешской инициативы“.

Кроме того, Польша, Германия, Румыния, Испания и Нидерланды собираются приобрести до тысячи ракет PAC-2 GEM-T с возможностью „работать“ по баллистическим целям с неконтактным взрывателем.

Европа расширяет производства пусковых установок для Patriot — украинские батареи и „Европейский небесный щит“ (проект усиления ПВО европейских стран НАТО — Ред.) потребуют мощностей и специалистов.

Остается и „коалиция дронов“, в рамках которой Франция, Германия, Великобритания и другие страны-тяжеловесы присылают Украине сотни дронов-камикадзе и разведывательных аппаратов.

Россияне не отказались от плана выйти здесь из плотной застройки и далее вырваться на оперативное пространство.

Они будут пытаться выбить ВСУ возле Клещеевки и форсировать канал Северский Донец-Донбасс.

Россияне там имеют возможность прятаться в руинах Бахмута и накапливать силы, а также работать из-за города бомбами.

Часов Яр и его высоты являются воротами на Константиновку и далее в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Москва хочет повлиять на это, разрушая энергетику, поскольку ее зимняя кампания обстрелов по рассредоточенным заводам была менее эффективной — Украина продолжает производство дальнобойных беспилотников, морских надводных дронов и САУ.

Здесь цель россиян — удар по энергетике с влиянием на экономику и ВПК Украины в то время, когда она начинает интенсифицировать производство собственных вооружений.

Как это уже было со Змиёвской или Трипольской ТЭС — банально истощить ПВО в одном секторе и ударить ракетами по конкретной цели, выводя ее из строя на многие месяцы.

Очевидными планами россиян на эту летнюю кампанию будут массовые пуски ударных дронов и залпы баллистики с сосредоточением по одной цели.

Если россияне смогут превращать Херсон или Харьков в руины бомбами с УМПК и реактивной артиллерией — они будут это делать.

Если Россия сможет наступать вглубь Украины — она будет это делать.

Ведь речь идет о фундаментальных для Украины вещах — даже не о том, чей будет Угледар или Токмак. А о выживании.

Способность мобилизовать тыл и вести тотальную войну, а не висеть только на ресурсах ЕС и США, может много значить для будущего Украины.

В таких условиях Украине надо изо всех сил „бежать, чтобы оставаться на месте“.

Россияне адаптируются к войне и при этом оснащают свою армию.

Ощутимая разница с мобилизованными образца 2022 года со жгутами Эсмарха.

В соцсетях появляются видео экипировки убитых российских солдат — у них есть цифровые рации, уже неплохие аптечки, ночные прицелы, керамические плиты бронежилетов, наколенники. И это у пехоты, а не у спецназовцев.

А Украине сейчас нужно буквально все — „отверточная“ сборка грузовиков, разнообразные боеприпасы, мины для минометов и управляемые мины, различные паллиативные пусковые установки ПВО под ракеты „воздух-воздух“, приспособленные для пусков с земли, сотни дальнобойных дронов и десятки ракет (например, „Нептуны“ для стрельбы не только по морю, но и по земле).

И речь тогда шла не об ударах 20 ракет в неделю — это удавалось делать во время многомесячных бомбардировок производств с десятками прямых попаданий в цеха.

В целом военное производство в условиях войны вполне реально — немцы во время Второй мировой наращивали ВПК под стратегическими бомбардировками союзников и могли производить сотни тысяч тонн бомб в год.

Еще один теоретический вариант — перенос производства и создание в Восточной Европе рабочих мест для украинских беженцев.

Другой вариант — децентрализация и перенос производства в пригород. Организовать на одном предприятии производство только корпусов и литья, на другом — взрывателей, а собирать все это на десятках небольших площадок.

Возможно, будет смысл просить у союзников станки и проводить реформу ПТУ (например, в первую смену там будут учиться студенты, а в две другие будет идти производство для ВПК).

То есть будет идти позиционная война в стратегически важных секторах — большую роль будут играть не только инженерные укрепления, но и наличие военного „валового продукта“: мин, тяжелого пехотного вооружения, вагонов снарядов.

Кроме того, армия РФ несколько раз с прошлого года пыталась продвинуться под Угледаром, регулярно оставляя там десятки единиц техники, в том числе танки Т-72Б3 выпуска 2022 года, и старые Т-55.

Россияне тратят огромные ресурсы в атаках на села и посадки в этом районе и до Купянска. Они пытаются отодвинуть высокоточное вооружение ВСУ от линии железной дороги.

Россияне хотят продвинуться здесь, чтобы ВСУ не били железную дорогу „Хаймарсами“ и дронами.

Наконец, участок фронта Кременная-Сватово — это важная артерия, „предполье“ железнодорожной ветки на Старобельск.

Если ВСУ там отобьются, это уже будет угрозой российским линиям — в окрестных лесах трудно выкопать три линии бетонных укреплений.

А наступление на Купянск — это борьба за логистику.

Из фронтовых видео заметно, что во время атак российских танков их накрывают либо артиллерийским огнем, либо FPV-дронами, а пусков ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) не слишком много.

Хотя все условия для них в степях есть. Однако запасов не так много — и это несмотря на большие арсеналы США и стран ЕС.

Но фаза „войны на истощение“ такова, что закончиться может все.

Поэтому Украина должна не зависеть от внутренней политики других стран, а сделать все, чтобы максимально производить дома то, производить реалистично.

А то, что не удастся делать в Украине, — покупать в кредит, реэкспортировать и скупать оружие у стран Персидского залива с доплатой за срочность.

Россия действительно проиграла ту „быструю“ войну против Украины, которую планировала в 2022 году. Но Кремль стремится либо заморозить ситуацию, провести работу над ошибками и попробовать снова.

Либо банально передавить ВСУ собственными ресурсами на поле боя — человеческими волнами и массивами техники.

Параллельно они накапливают ракеты для ударов по тылу и ЖКХ.

И оснащают новые подразделения — танковые и артиллерийские бригады и полки (пусть на основе устаревших гаубиц Д-1 и танков Т-55, но это все равно оружие).

Москва настроена на затяжную кампанию — возможно, техники у россиян хватит лишь до конца года (учитывая количество „гольф-каров“ и других неожиданных машин, которые они сейчас используют из-за недостатка штатной бронетехники).

Но Кремль, похоже, поставил все на кон этой войны. И россияне готовы потратить все свои ресурсы на годы вперед, чтобы занять максимум украинских территорий.

Поэтому в войне еще ничего не решено и ничего не закончено.

Украинцев ждет непростое лето.