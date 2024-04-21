Решение Конгресса США о выделении военной помощи Украине вызывало в Москве болезненную реакцию

В Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что „решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима“.

Он также коснулся другого законопроекта, предусматривающего, наряду с другими мерами, конфискацию российских государственных активов в США. По словам Пескова, „если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения“.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировала как помощь Украине, так и другие законопроекты, принятые в субботу Палатой представителей.

„Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе“, — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Эмоциональнее высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

„Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами, — написал Медведев в своем телеграм-канале (орфография сохранена). — Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну“.