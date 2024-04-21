Решение Конгресса США о выделении военной помощи Украине вызывало в Москве болезненную реакцию
В субботу вечером Палата представителей Конгресса США после многих недель проволочек уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на цели, прямо или косвенно связанные с поддержкой Украины. В Москве его назвали ожидаемым и осудили, передает Би-би-си.
В Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что „решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима“.
Он также коснулся другого законопроекта, предусматривающего, наряду с другими мерами, конфискацию российских государственных активов в США. По словам Пескова, „если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения“.
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировала как помощь Украине, так и другие законопроекты, принятые в субботу Палатой представителей.
„Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе“, — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Эмоциональнее высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
„Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами, — написал Медведев в своем телеграм-канале (орфография сохранена). — Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну“.
В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила пакет военной помощи Украине на $61 млрд – с результатом 311 голосов против 112. Ожидается, что в течение будущей недели законопроект пройдет через Сенат. Кроме того, палата представителей приняла билль, который предусматривает использование замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд) и предоставление части этой помощи в виде займов. В инициативу входят также новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и ограничения в отношении приложения TikTok.