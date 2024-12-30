БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Каких звезд спорта мы потеряли в 2024 году

Тимма был воспитанником рижского баскетбольного клуба „АСК Рига“, где играл с 2011 по 2013 год. В 2013 году он был выбран в драфте НБА под общим 60-м номером командой „Мемфис Гриззлис“. В своей карьере он также выступал за латвийские клубы „Вентспилс“, „УНИКС“, российские „Зенит“ и „Химки“, греческий „Олимпиакос“ и американский фарм-клуб „Осеола Мэджик“. В 2024 году Тимма подписал контракт с испанским клубом „Обрадойро“.

В составе сборной Латвии Тимма завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди игроков до 18 лет в 2010 году. Он также принимал участие в чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также в отборочном турнире на Олимпиаду 2016 года.

Рик ван Лой, один из лучших велогонщиков конца 1950-х — начала 1960-х годов, скончался в возрасте 90 лет. Он стал первым в истории победителем всех пяти престижных однодневных гонок и выиграл 371 велогонку, включая этапы „Вуэльты“, „Джиро д’Италия“ и „Тур де Франс“. Ван Лой завоевал два титула чемпиона мира и золото Олимпиады 1952 года.

Билл Уолтон стал чемпионом НБА в 1977 году с командой „Портленд“ и был признан MVP финала того года. Он также выиграл титул с „Бостон Селтикс“ в 1986 году. Уолтон дважды был участником Матча всех звёзд и был выбран MVP НБА в 1978 году. Он дважды становился чемпионом NCAA и был первым номером на драфте 1974 года. В 1993 году его ввели в Зал славы баскетбола, а „Портленд“ вывел его номер из обращения. Уолтон также стал успешным спортивным комментатором.