БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Каких звезд спорта мы потеряли в 2024 году
В 2024 году из жизни ушли легенды мирового и эстонского спорта. RusDelfi вспоминает не только атлетов, тренеров, но также и спортивных журналистов, завершивших свой жизненный путь.
Эстонские спортсмены
Лайне Эрик-Каллас (82 года), одна из лучших легкоатлеток Эстонии
Лайне Эрик-Каллас, великая эстонская легкоатлетка, установила множество рекордов и выигрывала титулы на самом разном уровне, включая чемпионат Советского Союза. В 1964 году она была частью команды, установившей мировой рекорд в эстафете 3x800 метров. Ее рекорд на дистанции 800 м (2:03,6) долго оставался одним из лучших результатов в истории Эстонии. Лайне выступала в финале Олимпийских игр 1964 года, где заняла 6-е место, уступив 4 секунды британке Энн Паркер, которая установила мировой рекорд.
После карьеры спортсменки она работала в научно-исследовательском институте. В 2021 году получила медаль Эстонского олимпийского комитета.
Скончалась 6 октября, причина смерти не сообщалась
Юри Кальмус (80 лет), легендарный тренер по велоспорту
Юри Кальмус, родившийся 17 апреля в Тарту и выросший в Элва, был тренером по велоспорту и конькобежному спорту. Он окончил Тартуский университет в 1975 году и работал тренером в Элва. С 2002 года он тренировал в Академическом спортивном клубе Тартуского университета. Среди его учеников — олимпийская чемпионка Эрика Салумяэ и чемпион Эстонии Каспар Ауста.
Скончался от продолжительной болезни 1 марта.
Это была вторая тяжелая потеря для семьи за последнее время, поскольку в октябре в возрасте 52 лет скончался сын легендарного тренера, бодибилдер Марек Кальмус.
Пеэтер Кюттис (82 года), бывший президент Эстонского футбольного союза
Пеэтер Кюттис был важной фигурой в Эстонском футбольном союзе (ЭФС), активно участвуя в его создании и работе. Он был президентом ЭФС с 1994 по 2003 год и оставался в правлении до 2017 года. Несмотря на раннее завершение игровой карьеры из-за травмы, Кюттис продолжал работать в футболе и представлял ЭФС на международных форумах. В дополнение к работе в футболе, он также занимал должности в Таллиннском ЗАГСе и городском суде.
Скончался 24 января, причина смерти не сообщалась
Виктор Нещеретный (74 года), руководитель таллиннского футбольного клуба „Динамо“
Виктор Нещеретный, бывший руководитель футбольного клуба „Динамо“, скончался на 74-м году жизни. Уроженец Украины, он стал важной фигурой в эстонском футболе, трижды выиграв чемпионат Эстонской ССР в составе „Динамо“. Он возродил клуб в 1992 году, тренируя команду и возглавив её. В 2020 году Нещеретный был награждён за вклад в развитие футбола в Эстонии. В последние годы работал администратором в Сылеском спортивном холле.
Скончался 21 декабря, причина смерти не сообщалась.
Анатолий Сизов (64 года), активный деятель спортивной жизни Эстонии
На 64-м году жизни скоропостижно скончался президент хоккейного клуба „Викинг“ и основатель танцевальной школы „Феникс“ Анатолий Сизов.
Анатолий Сизов был важной фигурой в спортивной жизни Эстонии, активно поддерживая хоккейные и танцевальные клубы. В 2014 году он основал хоккейный клуб „Викинг“, который стал чемпионом Эстонии в сезоне 2017/2018. В последние годы Сизов также поддерживал спортивные танцы, став соучредителем танцевальной школы „Феникс“.
Скончался 1 сентября, причина смерти не сообщалась.
Ливия-Лемми Хярсинг (86 лет) , бывшая легкоатлетка, 35 лет удерживала рекорд Эстонии в беге на 100 метров
Ливия-Лемми Хярсинг, родом из Таллинна, установила 15 рекордов Эстонии в легкой атлетике, включая рекорд в беге на 100 м, который оставался непобитым более 35 лет. С 1953 по 1963 год она также 13 раз становилась рекордсменкой в эстафетах, представляя Эстонию 32 раза. Хярсинг была активным членом Эстонской федерации легкой атлетики и почетным членом спортивного общества „Калев“.
Скончалась 6 июля, причина смерти не сообщалась.
Преданный фанат „Левадии“ Виталий Зайцев
Виталий посещал практически все домашние игры „Левадии“ на протяжении десятилетий, также он активно болел и посещал и другие спортивные соревнования.
Скончался от продолжительной болезни в конце марта.
Артем Еремеев (40 лет), хоккейный судья
Скончался 26 сентября, причина смерти не сообщалась.
Тыну Труус (78 лет), знаменитый эстонский шахматный тренер
Тыну Труус был выдающимся эстонским шахматным тренером, заслуженным тренером Эстонской ССР и мастером спорта СССР. Он основал клуб „Tõnu Truusi Malekoolkond“ и воспитал нескольких известных гроссмейстеров, включая Михаила Рычагова и Яана Эльвеста. Также Труус перевел книгу гроссмейстера Александра Котова и редактировал шахматные рубрики в различных изданиях. По словам коллег, он был известен своим уважительным отношением к другим тренерам и предпочитал работать с учениками с детства.
Скончался 29 декабря, причина смерти не сообщалась.
Гена Медведев (64 года), спортивный журналист RusDelfi
Геннадий Медведев родился в Таллинне 17 октября 1960 года. За свою журналистскую карьеру внес вклад в работу многих редакций: „Молодежь Эстонии“, „День за Днем“, „Вести“ и Delfi. Его стиль и подход к журналистике оставили глубокий след в русскоязычных СМИ. Несмотря на прогрессирующую болезнь, продолжал работать в нашей редакции, пока, к сожалению, не был вынужден оставить профессию.
Скончался от продолжительной болезни 28 ноября.
Статьи Геннадия Медведева на портале RusDelfi можно прочитать ЗДЕСЬ.
Арвет-Иманд Компус (82 года), шестикратный чемпион Европы по подводному плаванию и подводному ориентированию
Арвет-Иманд Компус — выдающийся подводный спортсмен, также достигший успехов в плавании и водном поло. С 1968 по 1972 годы он завоевал 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионатах Европы по подводному ориентированию, а в 1973 году стал бронзовым призером чемпионата мира.
На чемпионатах СССР он выиграл 12 золотых медалей, а на чемпионатах Эстонии — 35 титулов, став яркой фигурой в истории эстонского спорта.
После завершения карьеры Компус развивал подводный спорт, занимая руководящие посты в Федерации подводного спорта Эстонии, где с 1996 по 2000 год был вице-президентом.
Скончался 2 декабря, причина смерти не сообщалась.
За рубежом
Франц Беккенбауэр (79 лет), легендарный немецкий футболист и тренер
Чемпион мира 1974 года как игрок и 1990 года как тренер, Беккенбауэр — один из трёх людей в истории, кто добился этого в обеих ролях. Он провёл 103 матча за сборную ФРГ, выиграл „Золотой мяч“ дважды (1972, 1976) и стал первым защитником, удостоенным этой награды.
Кайзер Франц играл за „Баварию“, „Нью-Йорк Космос“ и „Гамбург“, был тренером, президентом „Баварии“ (1994–2009), вице-президентом DFB и руководил заявкой Германии на ЧМ-2006.
Скончался от продолжительной болезни 7 января.
После смерти сына в 2015 году состояние Франца Беккенбауэра ухудшилось: он перенес операции на сердце, инфаркт глаза, а также страдал болезнью Паркинсона и деменцией.
Луиджи Рива (80 лет), лучший бомбардир в истории сборной Италии
Луиджи Рива, легендарный итальянский форвард, скончался после проблем с сердцем. Он стал чемпионом Италии с „Кальяри“ в 1970 году, трижды был лучшим бомбардиром Серии А и рекордсменом сборной Италии, с которой выиграл чемпионат Европы 1968 года и завоевал серебро на ЧМ-1970. Президент FIGC Габриэле Гравина выразил соболезнования, подчеркнув его значимость как игрока и личности. Минуты молчания в честь Ривы были объявлены перед матчами в Италии .
Скончался 22 января.
Марио Загалло (92 года), четырёхкратный чемпион мира по футболу
Марио Загалло четырежды становился чемпионом мира: дважды как игрок (1958, 1962) и дважды как тренер (1970, 1994). Он первым в истории выиграл ЧМ в обеих ролях.
Под его руководством сборная Бразилии завоевала Кубок Америки (1997, 2004) и Кубок Конфедераций (1997, 2005). Также Загалло тренировал бразильские клубы, „Аль-Хилаль“ и сборные Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Скончался 5 января, причина смерти не сообщалась.
Свен-Йоран Эрикссон (77 лет), легендарный футбольный тренер
Шведский тренер возглавлял „Бенфику“, „Рому“, „Лацио“, „Манчестер Сити“ и другие команды, завоевав 18 трофеев. В 2000 году был признан тренером года в Италии.
Также возглавлял сборные Англии, Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин. С Англией (2001–2006) доходил до четвертьфиналов двух чемпионатов мира и Евро-2004, став первым иностранным тренером сборной.
В январе Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии, и врачи прогнозировали ему не более года.
Скончался от продолжительной болезни 26 августа.
Андреас Бреме (64 года), автор „золотого“ гола на чемпионате мира 1990 года
Чемпион мира 1990 года Андреас Бреме скончался в 63 года от остановки сердца.
Защитник забил победный пенальти в финале ЧМ-1990 против Аргентины. За четыре года до этого был в составе сборной ФРГ, завоевавшей серебро на чемпионате мира в Мексике, за свою карьеру провел 86 матчей за сборную Германии, забив 8 голов.
Бреме — двукратный чемпион Германии, чемпион Италии и обладатель Кубка УЕФА (1990/91) с „Интером“. Завершил карьеру в 1998 году, затем тренировал „Кайзерслаутерн“, „Унтерхахинг“ и „Штутгарт“.
Скончался 20 февраля.
Михаил Фоменко (75 лет), бывший главный тренер сборной Украины по футболу
Тренер сборной Украины на Евро-2016 Михаил Фоменко скончался в 76 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Он возглавлял команду с 2012 по 2016 год и вывел её на чемпионат Европы 2016 года.
Уроженец Сумской области дважды признавался тренером года в Украине (1993, 2001). Руководил сборной Гвинеи и киевским „Динамо“, с которым выиграл чемпионат и Кубок Украины. Также тренировал российский клуб „Салют“.
Как игрок, Фоменко был трехкратным чемпионом СССР с „Динамо“, обладателем Кубка СССР и победителем Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА. В составе сборной СССР завоевал серебро на Евро-1972 и бронзу на Олимпиаде-1976.
Скончался из-за онкологического заболевания 29 апреля.
Мигель Анхель (77 лет), один из лучших вратарей в истории „Реала“
Бывший вратарь мадридского „Реала“ и сборной Испании Мигель Анхель умер на 77-м году жизни.
За 18 сезонов в „Реале“ (1968–1986) Мигель Анхель выиграл два Кубка УЕФА, восемь титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании и Кубок испанской лиги. Анхель провел 324 матча за клуб, занимая третье место среди вратарей по числу игр, уступая только Икеру Касильясу и Пако Буйо. В составе сборной Испании он сыграл 18 матчей и участвовал в чемпионатах мира 1978 и 1982 годов. После завершения карьеры занимал различные должности в „Реале“, включая тренера вратарей и директора спортивного комплекса.
Скончался 6 февраля, причина смерти не сообщалась.
Василий Уткин (52 года), известный спортивный комментатор
Василий Уткин — российский футбольный комментатор, журналист и ведущий телепередачи „Футбольный клуб“. Он стал известен в 1990-х годах на НТВ и „НТВ-Плюс“. С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов „НТВ-Плюс“, а в 2016–2017 годах работал на Eurosport. Уткин комментировал крупнейшие футбольные турниры и дважды становился лауреатом премии „ТЭФИ“. В 2018 году возобновил „Футбольный клуб“ на своем YouTube-канале и активно занимался подкастами. Он также владел футбольной командой медиалиги „Эгриси“. Последние годы Уткин боролся с избыточным весом, который достигал 200 кг.
Скончался от тромбоэмболии лёгочной артерии 19 марта.
Дикембе Мутомбо (58 лет), член Зала славы баскетбола
Отыгравший 18 сезонов в НБА конголезский центровой Дикембе Мутомбо скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга.
Дикембе Мутомбо, бывший игрок НБА, выступал за такие команды, как „Денвер Наггетс“, „Атланта Хокс“, „Филадельфия Севенти Сиксерз“, „Нью-Джерси Нетс“, „Нью-Йорк Никс“ и „Хьюстон Рокетс“, завершив карьеру в 2009 году. Он стал первым глобальным амбассадором НБА. Мутомбо четыре раза признавался лучшим оборонительным игроком лиги, трижды входил в сборную всех звезд НБА, восемь раз участвовал в Матчах звезд и занимает второе место по заблокированным броскам в истории НБА (3289). В 2015 году он был включен в Зал славы баскетбола. Мутомбо говорил на девяти языках и активно занимался благотворительностью, создав фонд для улучшения здравоохранения и образования в ДР Конго, а также построил больницу в Киншасе.
Скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием 1 октября.
Янис Тимма (32 года), латвийский баскетболист
Тимма был воспитанником рижского баскетбольного клуба „АСК Рига“, где играл с 2011 по 2013 год. В 2013 году он был выбран в драфте НБА под общим 60-м номером командой „Мемфис Гриззлис“. В своей карьере он также выступал за латвийские клубы „Вентспилс“, „УНИКС“, российские „Зенит“ и „Химки“, греческий „Олимпиакос“ и американский фарм-клуб „Осеола Мэджик“. В 2024 году Тимма подписал контракт с испанским клубом „Обрадойро“.
В составе сборной Латвии Тимма завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди игроков до 18 лет в 2010 году. Он также принимал участие в чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также в отборочном турнире на Олимпиаду 2016 года.
Покончил жизнь самоубийством 17 декабря.
Рик ван Лой (90 лет), один из величайших велогонщиков XX века
Рик ван Лой, один из лучших велогонщиков конца 1950-х — начала 1960-х годов, скончался в возрасте 90 лет. Он стал первым в истории победителем всех пяти престижных однодневных гонок и выиграл 371 велогонку, включая этапы „Вуэльты“, „Джиро д’Италия“ и „Тур де Франс“. Ван Лой завоевал два титула чемпиона мира и золото Олимпиады 1952 года.
Скончался после непродолжительной болезни 17 декабря.
Билл Уолто (71 год), одна из величайших легенд в истории НБА
Билл Уолтон стал чемпионом НБА в 1977 году с командой „Портленд“ и был признан MVP финала того года. Он также выиграл титул с „Бостон Селтикс“ в 1986 году. Уолтон дважды был участником Матча всех звёзд и был выбран MVP НБА в 1978 году. Он дважды становился чемпионом NCAA и был первым номером на драфте 1974 года. В 1993 году его ввели в Зал славы баскетбола, а „Портленд“ вывел его номер из обращения. Уолтон также стал успешным спортивным комментатором.
Скончался от рака предстательной железы 27 мая.
Харалдс Васильев (72 года), бывший тренер сборной Латвии по хоккею
В возрасте 72 лет скончался бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харалдс Васильев.
Харалдс Васильев (1952-2024) был главным тренером сборной Латвии по хоккею с 1999 по 2001 год, приведя команду к восьмому месту на чемпионате мира 2000 года и квалификации на Олимпиаду-2002. Он также работал тренером в Германии и Австрии и имел долгую карьеру игрока, выступая за рижские клубы. Его сын Херберт также стал успешным хоккеистом и тренером. Васильев оставил значительный след в латвийском хоккее.
Скончался 23 октября, причина смерти не сообщалась.
Хельмут Дукадам, легендарный победитель Кубка чемпионов, отразивший четыре пенальти от „Барселоны“
Хельмут Дукадам, легендарный вратарь румынского футбола, скончался в возрасте 65 лет. Он был известен своими выдающимися достижениями, включая победу в Кубке чемпионов с „Стяуа“ и рекордное отражение четырех пенальти в финале 1986 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, включая несколько операций, он продолжал активно участвовать в жизни футбольного клуба и открыл школу в своем родном городе.
Скончался из-за проблем с сердцем 2 декабря.
Отис Дэвис (92 года), двукратный олимпийский чемпион и бывший мировой рекордсмен на 400 м
Американский бегун, двукратный олимпийский чемпион Отис Дэвис скончался в возрасте 92 лет.
Отис Дэвис, двукратный олимпийский чемпион 1960 года, скончался в возрасте 92 лет. Он выиграл золото на дистанции 400 м и в эстафете 4x400 м на Олимпиаде в Риме. Дэвис стал первым человеком, пробежавшим 400 м за 45 секунд, его мировой рекорд держался три года.
Скончался 14 сентября, причина смерти не сообщалась.