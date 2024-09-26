Умер хоккейный судья Артем Еремеев, ему было 40 лет. Матчи чемпионата Эстонии отложены

„С глубокой скорбью сообщаем, что судья Артем Еремеев скоропостижно скончался“, - написал Эстонский хоккейный союз.

Артем Еремеев работал судьей в эстонском хоккее в течение 20 последних лет. На международном уровне он дебютировал в 2008 году.

В связи с похоронами Артема Еремеева перенесены на пока неопределенную дату оба субботних матча чемпионата Эстонии по хоккею в высшей лиге. В этот день в Кохтла-Ярве должны были встретиться местные „Виру Спутник“ и „Эверест“, а в Тарту - „Вялк“ и таллиннские „Пантер/Торнадо“.

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