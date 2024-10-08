Умерла одна из лучших легкоатлеток Эстонии Лайне Эрик-Каллас

Лайне Эрик-Каллас также была частью женской команды Советского Союза, которая в 1964 году установила мировой рекорд в эстафете 3x800 метров.

Лайне Эрик-Каллас 25 раз становилась чемпионкой Эстонской ССР и установила 22 рекорда республики. Она также трижды выигрывала чемпионат Советского Союза — в 1964, 1967 и 1968 годах.

Результат Лайне Эрик-Каллас на дистанции 800 метров — 2:03,6, показанный 4 сентября 1967 года в Киеве, оставался одним из лучших в Эстонии. Лишь две спортсменки превзошли его: Эгле Ульяс в 2005 году в Лозанне с результатом 2:02,92 и Раиса Руус в 1972 году в Москве с таким же временем — 2:02,92.

В 1967 и 1968 годах Эрик-Каллас была признана спортсменкой года Эстонской ССР. В 2021 году ей была вручена медаль Эстонского олимпийского комитета.

После завершения своей успешной спортивной карьеры Лайне Эрик-Каллас много лет проработала научным сотрудником в Эстонском научно-исследовательском институте животноводства и ветеринарии, где трудилась с 1969 по 1996 год.

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