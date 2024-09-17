Умер двукратный олимпийский чемпион и бывший мировой рекордсмен на 400 м

Причина смерти не уточняется.

Дэвис завоевал два золота на Олимпийских играх 1960 года в Риме — на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м, пишет РБК.

Американец был первым, кто выбежал из 45 секунд на дистанции 400 м. В олимпийском финале в Риме он опередил немца Карла Кауфмана на фотофинише (44,9 секунды).

Его мировой рекорд продержался три года.

В конце августа в возрасте 97 лет скончался другой бывший мировой рекордсмен на дистанции 400 м — ямаец Джордж Роден.

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