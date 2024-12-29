Ушел из жизни знаменитый эстонский шахматный тренер. „Он никогда не хотел перехватывать учеников других тренеров“

Тыну Труус — известный эстонский шахматный тренер, заслуженный тренер Эстонской ССР. Он окончил Таллиннскую 21-ю школу в 1965 году и в 1971 году получил профессию тренера по шахматам в Московском государственном институте физической культуры. С 1961 года Тыну Труус работал тренером, а с 1971 года стал старшим тренером Таллиннской шахматной школы. В 1983 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

С 2000 года Тыну Труус был президентом и главным тренером спортивного клуба „Tõnu Truusi Malekoolkond“, который он основал с целью сделать его одним из ведущих в Балтийском регионе и Северной Европе. Эти амбиции подтвердились тем, что клуб воспитал нескольких гроссмейстеров, включая Виктора Гаврикова, который некоторое время жил в Эстонии.

Тыну Труус также стал научным руководителем первой в Эстонии защищенной диссертации по шахматной методике.

Среди его учеников — выдающиеся шахматисты, такие как Яан Эльвест, Михаил Рычагов, Сергей Зюкин, Игорь Рытов и Роман Сергеев. Он также перевел книгу Александра Котова „Тайны мышления шахматиста“ (1979) в соавторстве с Прийтом Сангла. Труус редактировал шахматные рубрики в таких изданиях, как „Noorte Hääl“, „Молодежь Эстонии“, „День за днем“ и „Вести недели“, а также писал для эстонской и русскоязычной прессы.

„Тыну Труус был очень дружелюбным человеком. Он всегда интересовался, как идут дела у учеников других тренеров и шахматистов - как на соревнованиях, так и в жизни. До самой смерти он следил за партиями наших шахматистов через интернет-трансляции. Он никогда не хотел „перехватывать“ учеников других тренеров. Даже будучи уже известным и успешным тренером, к нему пытались перейти, или этого хотели родители детей. Но он предпочитал сам воспитывать своих учеников с детства. Другие тренеры высоко ценили эту его черту. Это не так уж и часто встречается, ведь в шахматах бывает всякое“, — рассказала заслуженная шахматистка, шахматный журналист и тренер Мерика Рытова, мама Игоря Рытова, отметив важный вклад Тыну Трууса в развитие шахмат.

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