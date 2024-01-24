Умер бывший президент Эстонского футбольного союза Кюттис

Кюттис был одним из основателей ЭФС в 1988 году, занимал пост президента организации с 1994 по 2003 год и был членом ее правления с 1990 по 2017 год, передает пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Его игровая карьера завершилась в юном возрасте из-за травмы, но он продолжал заниматься футболом до конца жизни. На протяжении многих лет Пеэтер Кюттис представлял ЭФС на многих конгрессах и официальных мероприятиях ФИФА и УЕФА, сообщает Rus.err.ee.

С 1981 по 1998 год Кюттис работал заведующим Таллиннского ЗАГСа, а с 1998 по 2005 год был судьей Таллиннского городского суда.

Прощание с Пеэтером Кюттисом состоятся 30 января в 13:00 в крематории на столичном кладбище Пярнамяэ.

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