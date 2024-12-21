Умер руководитель таллиннского футбольного клуба „Динамо“ Виктор Нещеретный

21 декабря стало известно о кончине Виктора Васильевича Нещеретного, руководителя футбольного клуба „Динамо“, которому в этом году исполнилось 74 года. Уроженец Украины, Виктор Нещеретный оттачивал свое вратарское мастерство в донецком „Шахтере“, а в 20 лет переехал в Эстонию, где начал играть за „Динамо“ Копли, позже переименованное в таллиннское „Динамо“.

В составе команды он трижды становился чемпионом Эстонской ССР в период с 1978 по 1981 год. После временного исчезновения клуба с футбольной карты он сыграл ключевую роль в его возрождении в 1992 году, не только возглавив „Динамо“, но и лично тренируя команду несколько лет. После восстановления независимости Эстонии команда провела четыре сезона в высшей лиге (1992, 1992/93, 1993/94 и 2005), а затем продолжила выступления в низших лигах.

В 2020 году Виктор Нещеретный получили награду за вклад в развитие эстонского футбола.

Футбольный клуб „Динамо“, основанный в 1940 году, в советское время являлся одним из лидеров эстонского футбола. За этот период команда 10 раз становилась чемпионом Эстонской ССР и 7 раз завоёвывала Кубок ЭССР.

После восстановления независимости Эстонии футбольный клуб „Динамо“ принял участие в первых трёх чемпионатах страны (1992, 1992/93 и 1993/94 годов).

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