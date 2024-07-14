Умерла Ливия-Лемми Хярсинг, которая 35 лет удерживала рекорд Эстонии в беге на 100 метров

Ливия-Лемми Хярсинг, которая родом из Таллинна, установила свой первый взрослый рекорд Эстонии в возрасте 14 лет. В период с 1952 по 1961 год она установила 15 индивидуальных рекордов Эстонии, из которых рекорд в беге на 100 м (11,84) оставался непобитым более 35 лет.

Рекорд Хярсинг в беге на 100 м был побит в 1997 году, когда Рутти Луксепп пробежала дистанцию за 11,48. С 2014 года рекорд принадлежит Ксении Балте - 11,35.

В период с 1953 по 1963 год Хярсинг 13 раз становилась одной из рекордсменок в эстафете. Хярсинг представляла сборную Эстонии 32 раза.

Хярсинг была активным членом Эстонской федерации легкой атлетики и с 1965 года была почетным членом спортивного общества „Калев“.

Союз легкой атлетики, а также Delfi выражают глубочайшие соболезнования семье и близким Ливия-Лемми Хярсинг.

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