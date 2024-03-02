Умер легендарный тренер по велоспорту Юри Калмус

Юри Калмус родился 17 апреля в Тарту, но вырос и жил в Эльва.

Окончил Эльваскую среднюю школу в 1961 году и факультет физического воспитания Тартуского университета в 1975 году, пишет Rus.err.ee.

Работал тренером по велоспорту и конькобежному спорту в Эльва с 1965 года, с 2002 года — тренером по велоспорту в Академическом спортивном клубе Тартуского университета.

Среди учеников тренера – двукратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Эрика Салумяэ, обладатель третьего места чемпионата мира среди юниоров 1997 года Маргус Салуметс, многократный чемпион Эстонии Каспар Ауста и многие другие.

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