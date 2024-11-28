Ушел из жизни спортивный журналист RusDelfi Геннадий Медведев

Прощание с Геннадием Медведевым состоится в субботу, 30 ноября, в 14:00 в часовне на столичном кладбище Лийва, пишет RusERR.

Геннадий Медведев родился 17 октября 1960 года в Таллинне. Он окончил 14-ю среднюю школу в Таллине в 1978 году и в 1988 году факультет журналистики Ленинградского государственного университета.

Свою профессиональную карьеру Геннадий начал в газете „Молодежь Эстонии“, затем работал в изданиях „День за Днем“, „Вести“ и других СМИ. Последним местом его работы был портал Rus.Delfi.

„Геннадий был неординарным спортивным журналистом, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - Со своим стилем и подходом к делу он усилил бы любую русскоязычную редакцию. Он умел фокусироваться и находить максимально интересные вещи даже там, где их, казалось, и быть не могло. Нам повезло поработать вместе, увы, это сотрудничество было коротким, из-за прогрессирующей болезни Геннадий был вынужден оставить редакцию“.

Статьи Геннадия Медведева на портале RusDelfi можно прочитать ЗДЕСЬ.

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