Умер известный спортивный комментатор Василий Уткин. Ему было всего 52 года

Известный комментатор, журналист и владелец футбольной команды „Эгриси“ Василий Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

„Что-то с сердцем. Жуть!“ — написал Карпов в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Baza утверждает, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и „НТВ-Плюс“, журналист и ведущий телепередачи „Футбольный клуб“. До этого он работал в программе „Взгляд“. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов „НТВ-Плюс“. В 2016-2017 гг работал на телеканале Eurosport.

За свою карьеру комментировал все крупнейшие футбольные турниры. Становился лауреатом премии „ТЭФИ“ в номинации „Лучший спортивный комментатор“ в 2004 и 2005 годах.

В июне 2018 года Уткин возобновил программу „Футбольный клуб“ на своём авторском канале в YouTube, активно занимался футбольными аудио- и видеоподкастами. Владел футбольной командой медиалиги „Эгриси“.

Последние годы Уткин боролся с экстремально лишним весом, который достигал 200 кг.

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