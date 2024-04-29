Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу

В течение карьеры футболиста Фоменко играл за „Зарю“ и „Динамо“. За киевлян выступал с 1972 по 1978 год. В составе „бело-синих“ трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА, пишет Sport.ua.

За свою тренерскую карьеру украинский специалист возглавлял „Динамо“, „Металлист“, „Верес“ и другие клубы.

Фоменко также возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Он вывел „сине-желтых“ на Евро-2016. После участия в турнире завершил карьеру.

В 2023 году Фоменко сообщал, что борется с онкологическим заболеванием.

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