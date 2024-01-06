Футбол
06.01.2024, 11:19

Четырёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Марио Загалло умер в возрасте 92 лет

 
Марио Загалло в финале чемпионата мира 1998 года, где Бразилия проиграла Франции со счетом 3:0.
Марио Загалло в финале чемпионата мира 1998 года, где Бразилия проиграла Франции со счетом 3:0.
ФОТО: GABRIEL BOUYS | AFP

Бывший футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Сообщение об этом появилось в социальной сети легендарного бразильца. Причина смерти Загалло не называется.

Загалло четыре раза становился чемпионом мира по футболу. Дважды он достиг этого результата в качестве футболиста. В составе сборной Бразилии он выигрывал мировое первенство в 1958 и 1962 годах. В качестве тренера бразильской национальной команды Загалло одерживал победу на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.

Возглавляя сборную Бразилии, специалист также дважды завоёвывал Кубок Америки — в 1997 и 2004 годах. Кроме того, под руководством Загалло бразильская национальная команда выигрывала Кубок Конфедерации (в 1997 и 2005 годах).

Помимо сборной Бразилии, он тренировал ряд бразильских клубов, саудовский „Аль-Хилаль“, сборные Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Загалло был первым человеком, который выиграл ЧМ как игрок и тренер.

Источник:Чемпионат

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии