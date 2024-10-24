Умер бывший тренер сборной Латвии по хоккею Харалдс Васильев

Харалдс Васильев (1952-2024) был главным тренером сборной Латвии с 1999 по 2001 год. Пол его руководством сборная Латвии заняла восьмое место на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге и прошла квалификацию на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити 2002, пишет латвийский Delfi.

Кроме того Харалдс Васильев возглавил сборную в квалификации к Олимпиаде-2018, приняв на себя обязанности Леонида Береснева прямо перед отборочным турниром. Но в тот раз отобраться на Олимпийский турнир латвийская сборная не сумела.

На клубном уровне за свою карьеру Харалдс Васильев многие годы работал в Германии, где тренировал „Крефельд“ (DEL-лига) и „Дортмунд (EHC-лига). Также он работал с молодежной командой австрийского клуба „Грац-99“, латвийскими клубами „Рига-2000“ и „Земгале“/LLU.

В бытность игроком Васильев выступал за рижские команды РВЗ и „Динамо“. В рижском „Динамо“ он отыграл 15 сезонов, из них 10 сезонов - в высшей лиге чемпионата СССР.

Его брат Эдмунд Васильев также занимался хоккеем в качестве тренера и игрока. Сын Харалдса - Херберт Васильев - сделал хорошую профессиональную хоккейную карьеру в Германии и Северной Америке, а теперь тоже работает хоккейным тренером.

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