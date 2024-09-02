Умер активный деятель спортивной жизни Эстонии Анатолий Сизов

На протяжении многих лет Анатолий Сизов был активным деятелем спортивной жизни Эстонии. Долгие годы он был меценатом столичных хоккейных и танцевальных клубов, пишет Rus.err.ee.

В 2014 году Сизов стал основателем хоккейного клуба „Викинг“, воспитанники которого на протяжении нескольких лет являлись костяком национальной и молодежной сборной Эстонии.

В сезоне 2017/2018 „Викинг“ стал чемпионом Эстонии.

В последние годы жизни Сизов поддерживал клубы спортивных танцев и был соучредителем танцевальной школы „Феникс“.

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