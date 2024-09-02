Умер активный деятель спортивной жизни Эстонии Анатолий Сизов
На 64-м году жизни скоропостижно скончался президент хоккейного клуба „Викинг“ и основатель танцевальной школы „Феникс“ Анатолий Сизов.
На протяжении многих лет Анатолий Сизов был активным деятелем спортивной жизни Эстонии. Долгие годы он был меценатом столичных хоккейных и танцевальных клубов, пишет Rus.err.ee.
В 2014 году Сизов стал основателем хоккейного клуба „Викинг“, воспитанники которого на протяжении нескольких лет являлись костяком национальной и молодежной сборной Эстонии.
В сезоне 2017/2018 „Викинг“ стал чемпионом Эстонии.
В последние годы жизни Сизов поддерживал клубы спортивных танцев и был соучредителем танцевальной школы „Феникс“.
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