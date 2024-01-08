Умер Франц Беккенбауэр. Двукратному обладателю „Золотого мяча“ было 78 лет

„С глубокой печалью сообщаем, что муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался вчера, в воскресенье, во сне, в окружении семьи“, – сообщили родственники легендарного футболиста.

Беккенбауэр 4 раза выиграл чемпионат Германии и трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. Беккенбауэр дважды стал обладателем „Золотого мяча“.

В качестве тренера сборной Германии выиграл чемпионат мира в 1990 году. На посту тренера „Баварии“ Беккенбауэр выигрывал Бундеслигу и Кубок УЕФА.

В ходе карьеры игрока он также выступал за „Нью-Йорк Космос“ и „Гамбург“, а качестве тренера работал в „Марселе“.

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