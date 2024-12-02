Умер легендарный победитель Кубка чемпионов, отразивший четыре пенальти от „Барселоны“

Бухарестская „Стяуа“ сообщила в своих соцсетях о смерти легендарного вратаря Хельмута Дукадама, который ушел из жизни в возрасте 65 лет. В последнее время экс-голкипер испытывал проблемы со здоровьем, и два месяца назад ему была проведена операция на сердце.

Хельмут Дукадам всю свою карьеру провел, выступая за румынские клубы, такие как „Конструкторул“, „УТА“, „Вагонул“ и „Стяуа“. Именно с последним он дважды становился чемпионом Румынии и завоевал исторический Кубок чемпионов.

Кульминацией его карьеры стал финал Кубка чемпионов против Барселоны, который прошел в Севилье на стадионе „Рамон Санчес Писхуан“. Дукадам совершил невероятное достижение, отразив четыре пенальти подряд, что принесло победу „Стяуа“ в этом престижном турнире.

Дукадам, к слову, единственный румын, который есть в Книге рекордов Гиннеса.

К сожалению, после триумфа в Севилье и победы в Кубке чемпионов, Хельмут Дукадам столкнулся с проблемами со здоровьем. Через несколько месяцев после финала у него был обнаружен тромб в правом плече, из-за чего он был вынужден прервать карьеру на целых три года. В этот период он пропустил важный матч за Суперкубок Европы против киевского „Динамо“. После возвращения на поле, Дукадам уже не смог достичь прежнего уровня и сыграл два года за скромный клуб „Вагонул“ из своего родного Арада во втором дивизионе.

Тем не менее, в 1986 году, до своих проблем со здоровьем, Дукадам был признан лучшим вратарем Европы. Он также вошел в топ-десятку по итогам референдума „Золотого мяча“, разделив восьмое место с легендарным голландцем Марко ван Бастеном.

После завершения карьеры Хельмут Дукадам дослужился до звания майора в пограничной полиции. Он также открыл футбольную школу в своем родном городе, которая была названа в его честь. Позже Дукадам занял пост президента „Стяуа“, продолжив свою деятельность в мире футбола и оставив значительный след в истории клуба.