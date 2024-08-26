Легендарный тренер Свен-Йоран Эрикссон скончался на 77-м году жизни

Свен-Йоран Эрикссон, бывший главный тренер сборной Англии, скончался в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. В заявлении на его официальном сайте говорится, что Эрикссон умер утром в окружении семьи. Его близкие, включая детей, внучку и брата, просят уважать их желание скорбеть наедине.

В 2001 году Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. Шведский специалист добился значительных успехов с „Лацио“, выиграв чемпионат Италии, дважды завоевав Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Эрикссон трижды приводил „Бенфику“ к чемпионству в Португалии и выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок страны. Он также завоевывал трофеи с „Ромой“, „Сампдорией“ и „Гетеборгом“.

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