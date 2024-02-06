Умер один из лучших вратарей в истории „Реала“

„Реал“, президент клуба и его совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Мигеля Анхеля, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды „Реала“ и испанского футбола. Мы хотели бы высказать соболезнования его жене Марии дель Пилар, сыну Мигелю Анхелю, внукам Даниэле и Мауро, родственникам, товарищам по команде и всем его близким“, — говорится в сообщении.

За 18 сезонов в составе „Реала“ (с 1968 по 1986 год) голкипер выиграл два Кубка УЕФА, восемь титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании и один Кубок испанской лиги. Анхель занимает третье место по числу матчей за „Реал“ из вратарей (324), уступая только Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439).На счету Анхеля 18 раз матчей за сборную Испании, он представлял страну на двух чемпионатах мира — в 1978 и 1982 годах.

После завершения карьеры Анхель занимал различные должность в „Реале“, в частности технического делегата основной команды, тренера вратарей и директора спортивного комплекса мадридского клуба.

Источник - РБК

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