Член Зала славы баскетбола умер от рака мозга в 58 лет

Мутомбо играл за „Денвер Наггетс“, „Атланта Хокс“, „Филадельфия Севенти Сиксерз“, „Нью-Джерси Нетс“, „Нью-Йорк Никс“ и „Хьюстон Рокетс“ и завершил карьеру в 2009 году, после чего стал первым глобальным амбассадором НБА, пишет РБК.

Мутомбо четыре раза признавали лучшим оборонительным игроком лиги и трижды включали в сборную всех звезд НБА, он восемь раз участвовал в Матчах звезд. Он занимает второе место в истории лиги по заблокированным броскам (3289), которые сопровождал особым жестом указательным пальцем.

В 2015 году его включили в Зал славы баскетбола.Мутомбо говорил на девяти языках. В 1997 году он создал фонд, целью которого было улучшение здравоохранения, образования и качества жизни в ДР Конго, построил больницу в Киншасе, занимался другой благотворительностью, отмечает ESPN.

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