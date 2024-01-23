Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

Ранее в понедельник сообщалось, что Рива был госпитализирован в больницу в Кальяри после того, как потерял сознание у себя дома. В последнее время у экс‑форварда появились проблемы с сердцем, не исключалось, что ему предстоит операция.

— Я потрясен и глубоко опечален, — сказал президент FIGC Габриэле Гравина. — Рива воплотил в себе образ свободного человека и экстраординарного футболиста: его гордость, класс и чувство справедливости объединили поколения и увлекли миллионы людей. Те, кому посчастливилось знать его, потеряли друга и пример для подражания.

Соболезнования в связи со смертью Ривы выразили, в частности, миланский „Интер“ и „Рома“. Как отмечается на сайте FIGC, перед матчами, запланированными до конца недели в Италии, будет объявлена минута молчания.

Рива большую часть карьеры провел в „Кальяри“, в составе которого стал чемпионом Италии в 1970 году. Он трижды становился лучшим бомбардиром серии А, был номинирован на награду „Золотой мяч“. Форвард является рекордсменом по количеству голов в составе сборной Италии, он забил 35 мячей в 42 матчах. Вместе с национальной командой Рива выиграл чемпионат Европы 1968 года и завоевал серебро на чемпионате мира‑1970.

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