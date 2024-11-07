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52
статей
С декабря в Литве меняются Правила дорожного движения: что надо знать
(1)
07.11.2024, 20:32
Автор попавших под шквал критики вопросов по ПДД: все взято из реальной жизни
(6)
04.10.2024, 13:50
Айвар Пау
Представитель МуПо о правилах парковки рядом с тротуарами: кому грозит щтраф?
(6)
04.08.2024, 14:44
Новое предложение вице-мэра Кристьяна Ярвана: запретить электромобилям движение по полосам общественного транспорта
(3)
13.06.2024, 13:20
Айвар Пау,
Евгения Парв
Почему изменили порядок движения на Сютисте теэ? Объясняет департамент
17.05.2024, 08:05
Айвар Пау
НОВЫЕ ЗАКОНЫ | Сколько промилле разрешено водителю самоката или велосипеда и что прописано в новых правилах парковки?
(9)
11.05.2024, 18:21
Maaleht,
Евгения Парв
Министерство отказалось от системы штрафных баллов для водителей. Вместо этого сосредоточатся на другом
(1)
18.04.2024, 11:50
Delfi
ВИДЕО | Шок! Водитель подъехал к полицейскому участку (!) по лестнице
(9)
24.01.2024, 17:15
Ушел в школу и не вернулся. Дорожное движение в Эстонии стало более опасным для детей-пешеходов
(10)
05.11.2023, 19:30
Кюлли-Рийн Тигассон,
Юлия Сандул
ВИДЕО | Миниатюрные дорожные знаки в Латвии - хорошее решение для городского пространства?
26.07.2023, 20:10
ВИДЕО | Подрезать, чтобы „проучить“? Эмоции за рулем могут стоить нарушителю прав
(22)
01.04.2023, 14:53
Delfi
Наехавшему на велосипедиста политику EKRE не удалось оспорить наказание
(1)
08.03.2023, 14:15
Александер Пихлак
„Я ускорился, чтобы избавиться от него“. Баллотирующийся в Рийгикогу политик EKRE оспорил наказание, назначенное ему за наезд на велосипедиста
(7)
03.03.2023, 14:45
Александер Пихлак
ТОП-10 | Полиция обнародовала данные: чаще всего в Эстонии ПДД нарушают старые BMW
(13)
17.01.2023, 11:30
Айвар Пау
Стыдно признаться? Bolt не рассказывает, какие меры были приняты в отношении водителя-хулигана
(2)
09.12.2022, 17:52
Айвар Пау
ВИДЕО | На таких участках рискованные обгоны - обычное дело. Участник дорожного движения: будем действовать или ждать, пока кто-то погибнет?
(3)
08.09.2022, 12:50
Александер Алго
ВИДЕО | Нарушение ПДД привело к опасной ситуации в центре Таллинна
15.06.2022, 13:56
ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Автомобиль едет на красный на пешеходном переходе
(44)
01.02.2021, 16:08
Нарушители ПДД получат от полиции черные открытки
14.12.2020, 07:55
Алина Захарова сдала экзамен по вождению в ARK с первого раза. Как это сделать — главные советы
14.07.2020, 23:00
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