Почему изменили порядок движения на Сютисте теэ? Объясняет департамент

„Чтобы улучшить и сделать дорожную среду более понятной, по всему городу ежедневно по мере необходимости вносятся небольшие изменения. На пересечении Сютисте теэ и улицы Тервисе немного нетрадиционное решение“, — пояснили Forte в департаменте.

По словам представителя ведомства, изменение организации дорожного движения было продиктовано необходимостью дать общественному транспорту – автобусам маршрутов 61 и 67 – право преимущества. На данном перекрестке часто возникали ситуации, когда автобусы не могли завершить поворот и были вынуждены останавливаться на перекрестке, потому что там действовало правило правой руки, что создавало помехи потоку, двигающемуся прямо.