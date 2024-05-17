17.05.2024, 08:05
Почему изменили порядок движения на Сютисте теэ? Объясняет департамент
ФОТО:
К удивлению многих автомобилистов, во вторник, 14 мая, вступили в силу новые правила дорожного движения на одном из самых сложных перекрестков Таллинна, где пересекаются улица Тервисе и Сютисте теэ. Столичный транспортный департамент рассказал, почему необходимы изменения.
„Чтобы улучшить и сделать дорожную среду более понятной, по всему городу ежедневно по мере необходимости вносятся небольшие изменения. На пересечении Сютисте теэ и улицы Тервисе немного нетрадиционное решение“, — пояснили Forte в департаменте.
Уже заказано?