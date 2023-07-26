ВИДЕО | Миниатюрные дорожные знаки в Латвии - хорошее решение для городского пространства?

В начале июля я отправился в латышскую провинцию. Посмотреть, как живут наши соседи и как там всё выглядит. Неожиданно для меня городок Кулдига приятно удивил.

Из интересных особенностей данного городка я бы отметил дорожные знаки. А именно - их размер. Он намного меньше привычных нам знаков. Сделано это для того, чтобы знаки не оттягивали на себя внимание он городских деталей, фонарей и архитектуры. Это как деревья - они должны давать тень, но не доминировать над архитектурой. Особенно в таких городках, где остались нетронутыми целые кварталы старой застройки.