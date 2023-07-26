ВИДЕО | Миниатюрные дорожные знаки в Латвии - хорошее решение для городского пространства?(1)
Эстонский видеоблогер Юлиус отправился в соседнюю Латвию, чтобы изучить провинциальную жизнь наших соседей. Кое-что его действительно удивило
В начале июля я отправился в латышскую провинцию. Посмотреть, как живут наши соседи и как там всё выглядит. Неожиданно для меня городок Кулдига приятно удивил.
Из интересных особенностей данного городка я бы отметил дорожные знаки. А именно - их размер. Он намного меньше привычных нам знаков. Сделано это для того, чтобы знаки не оттягивали на себя внимание он городских деталей, фонарей и архитектуры. Это как деревья - они должны давать тень, но не доминировать над архитектурой. Особенно в таких городках, где остались нетронутыми целые кварталы старой застройки.
Оказывается, знаки вполне хорошо читаются, никаких проблем с видимостью у символов нет. Но насколько по-другому все смотрится!
Смотрите видео целиком в плеере ниже:
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