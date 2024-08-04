Представитель МуПо о правилах парковки рядом с тротуарами: кому грозит щтраф?

Основные правила парковки у тротуаров

Главное правило – парковка на тротуаре запрещена без специального разрешения.

В населенных пунктах транспортное средство можно парковать с правой стороны проезжей части у тротуара, оставляя минимум 70 см для пешеходов.

Если тротуар огорожен бордюром, до него должно оставаться минимум 20 см.

Водитель должен обращать внимание на знаки, указывающие на правила парковки и дополнительные условия, например разрешенное время парковки и расположение автомобиля по отношению к тротуару. „По закону машину можно парковать параллельно с тротуаром, но в некоторых местах это разрешено делать диагонально“, - говорит Крислин Пярт.

В случае нарушения правил парковки столичная Муниципальная полиция может выписать предупредительный штраф от 40 до 80 евро, если припаркованный автомобиль препятствует передвижению или способствует возникновению опасной ситуации.

Штрафы могут быть выписаны только на основе фиксации нарушения сотрудниками Муниципальной полиции. Фотографии от третьих лиц не принимаются. „Когда мы получаем извещение о нарушении, наш патруль выезжает на место и фиксирует нарушение самостоятельно. Если на момент прибытия работника муниципальной полиции нарушитель покинул место неправильной парковки, то мы также можем связаться с владельцем автомобиля и провести воспитательную беседу“, – отметила сотруцница МуПо.

В новом Законе о дорожном движении были урегулированы правила для парковки мопедов, мотоциклов и велосипедов. Мотоциклы можно парковать на парковочных местах для автомобилей, но запрещено блокировать тротуары.

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