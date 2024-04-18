Министерство отказалось от системы штрафных баллов для водителей. Вместо этого сосредоточатся на другом

С идеей бороться с закоренелыми нарушителями правил дорожного движения с помощью системы штрафных баллов выступили еще в конце прошлого века, при этом депутаты, выступающие против системы начисления штрафных баллов, сетовали, что она затронет и тех, кто нарушает правила дорожного движения изредка или случайно, и предложенный тогдашним министром дорог и связи Райво Варе законопроект не прошел через парламент, но в течение последующих 25 лет идея кочевала из одного плана развития в другой.

В январе этого года состоялось очередное заседание правительственной комиссии по дорожному движению - на заседании канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс поинтересовался у министра климата Кристена Михала, как обстоят дела с системой штрафных баллов.

„Систему штрафных баллов мы вводить не будем, но сейчас разрабатывается система влияния на лиц, совершивших серьезные нарушения“, – сообщил Михал.

На вопрос гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева о причинах такого решения Михал ответил, что нет политического консенсуса.

Вице-канцлер Министерства климата по вопросам мобильности Сандер Сальму сообщил ERR, что планируемая система штрафных баллов затронула бы четверть всех водителей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.