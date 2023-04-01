ВИДЕО | Подрезать, чтобы „проучить“? Эмоции за рулем могут стоить нарушителю прав

„Желая „проучить“ другого участника дорожного движения, вы подвергаете опасности не только себя, но и остальных участников дорожного движения. Одно из основных правил: участник дорожного движения должен быть вежливым и внимательным по отношению к окружающим и воздерживаться от всего, что может затруднить движение, подвергнуть опасности или нанести ущерб людям, имуществу или окружающей среде“, — написано на странице центра в социальных сетях.

Какие последствия могут быть у такого рода поведения?

„Нарушение правил дорожного движения водителем моторно-транспортного средства, если это повлекло причинение имущественного ущерба другому лицу или причинение вреда здоровью по неосторожности, наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц (то есть 1200 евро), арестом или лишением права на управление транспортным средством на срок до шести месяцев.

Нарушение правил дорожного движения водителем моторно-транспортного средства, если это привело к созданию опасной ситуации в дорожном движении, наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц (то есть 400 евро) либо лишением права на управление транспортным средством на срок до шести месяцев“, — говорится в посте и подчеркивается, что даже небольшие ошибки могут закончиться очень печально.

„Поэтому совершенное умышленно нарушение часто приводит к лишению прав, даже в случае отсутствия нарушений ранее. Умышленное создание опасности для жизни и здоровья другого участника дорожного движения не может быть оправдано. Дорожное движение — это не место для вымещения своих эмоций“, — подчеркивают стражи порядка.

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