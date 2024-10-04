04.10.2024, 13:50
Автор попавших под шквал критики вопросов по ПДД: все взято из реальной жизни(2)
ФОТО: | EESTI PÄEVALEHT
Автор вопросов экзамена на знание ПДД, которые подверглись критике со стороны конкурентов, заверяет, что все вопросы взяты из реальной жизни и исходят из того, что водители должны быстро принимать решения даже если в организации дорожного движения допущена ошибка.
В последние недели стало известно, что в результате закупки Департамент транспорта получил 1200 экзаменационных вопросов по теории с вариантами ответов, подготовленных тремя поставщиками: Юрием Эссом, Виталием Нестером и OÜ Teooria. Каждый участник подготовил 400 вопросов, или 1/3 от общего количества.
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