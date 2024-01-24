ВИДЕО | Шок! Водитель подъехал к полицейскому участку (!) по лестнице

„Мы привыкли видеть в своей работе всякие странные и неожиданные вещи, но эта картина нас немного удивила, - говорится в посте Йыхвиского отделения полиции в соцсетях. - Вчера днем камера наблюдения Йыхвиского дома полиции зафиксировала странную траекторию движения, когда джентльмен за рулем Volkswagen доставил своего пассажира к входу в зал обслуживания Йыхвиского отделения по самому прямому маршруту, используя для этого лестницу, предназначенную для пешеходов“.

Хотя в результате случившегося никто не пострадал, полиция связалась с водителем, чтобы узнать, почему он использовал лестницу вместо дороги.

„Помимо прочего, водителю напомнили, что передвигаясь на автомобиле, нужно внимательно следовать дорожным знакам и ехать все-таки по дороге, а не по лестнице. Как выяснилось из разговора, мужчина сам был, мягко говоря, шокирован случившимся, и речь шла об ошибке. Мужчина свою ошибку признал и пообещал впредь быть внимательнее“, - рассказали в полицейском участке.

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