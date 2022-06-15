ВИДЕО | Нарушение ПДД привело к опасной ситуации в центре Таллинна

На видео показано, как человек на электросамокате едет по велосипедной дороге в противоположном направлении, что сильно мешает остальным участникам дорожного движения. За ним следует велосипедист, который также нарушает закон.



В качестве исключения на велосипеде или легком транспортном средстве двигаться по улице с односторонним движением в противоположном направлении можно в случае наличия дорожного знака 836 „Встречное движение велосипедистов на дороге с односторонним движением“ в сочетании со знаком 521 „Дорога с односторонним движением“, что указывает на то, что на дороге или проезжей части с односторонним движением велосипедисты, водители легких транспортных средств и мини-мопедов могут двигаться против общего потока движения по выделенной им полосе.