Новости Эстонии
13.06.2024, 13:20

Новое предложение вице-мэра Кристьяна Ярвана: запретить электромобилям движение по полосам общественного транспорта

 (4)

  • По словам вице-мэра, мы подошли к этапу, когда дополнительное государственное поощрение покупки электромобилей нерационально

  • Андрус Нилиск: „Я бы в ответ спросил, почему электромобиль предпочтительнее автомобиля с двигателем внутреннего сгорания?“

Кристьян Ярван
Кристьян Ярван
ФОТО: Daniel Leevik | Delfi Meedia

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван сделал официальное предложение министру климата Кристену Михалу запретить электромобилям пользоваться полосами общественного транспорта, пишет Forte.

В Эстонии электромобилям разрешили ездить по полосам общественного транспорта с февраля 2015 года, когда вступила в силу поправка к Закону о дорожном движении. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать использование электромобилей, а также создать более чистую и менее шумную городскую среду.

По словам Кристьяна Ярвана, эта поправка к закону во многом достигла своей цели, и количество электромобилей выросло в геометрической прогрессии.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии