13.06.2024, 13:20
Новое предложение вице-мэра Кристьяна Ярвана: запретить электромобилям движение по полосам общественного транспорта(4)
По словам вице-мэра, мы подошли к этапу, когда дополнительное государственное поощрение покупки электромобилей нерационально
Андрус Нилиск: „Я бы в ответ спросил, почему электромобиль предпочтительнее автомобиля с двигателем внутреннего сгорания?“
ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван сделал официальное предложение министру климата Кристену Михалу запретить электромобилям пользоваться полосами общественного транспорта, пишет Forte.
В Эстонии электромобилям разрешили ездить по полосам общественного транспорта с февраля 2015 года, когда вступила в силу поправка к Закону о дорожном движении. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать использование электромобилей, а также создать более чистую и менее шумную городскую среду.
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