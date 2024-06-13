Новое предложение вице-мэра Кристьяна Ярвана: запретить электромобилям движение по полосам общественного транспорта

В Эстонии электромобилям разрешили ездить по полосам общественного транспорта с февраля 2015 года, когда вступила в силу поправка к Закону о дорожном движении. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать использование электромобилей, а также создать более чистую и менее шумную городскую среду.