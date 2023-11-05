Ушел в школу и не вернулся. Дорожное движение в Эстонии стало более опасным для детей-пешеходов

Восьмилетний мальчик, вышедший из автобуса на остановке “Лехола“ в Харьюмаа в 20:14 28 сентября, до дома так и не добрался.

Ребенку нужно было перейти шоссе, где скорость движения автомобилей ограничена 90 километрами в час. Около остановки не было ни пешеходного перехода, ни места перехода дороги. Только знак „Осторожно, дети“.

Ехавшего через дорогу на самокате ребенка сбил внедорожник Land Rover. Мальчик погиб.

Об опасности знали

Об опасности, которую представляет собой остановка “Лехола“, знали и представители волости Ляэне-Харью, и Департамент транспорта. Местные жители жаловались: машины ездят с большой скоростью, переходить дорогу у остановки опасно.

Шоссе, на котором погиб ребенок, является государственным. Решение о том, какая скорость разрешена на дороге и какие переходы должны быть там построены, принимают не местные жители и не волость, а Департамент транспорта, который находится в ведении Министерства климата.