Наехавшему на велосипедиста политику EKRE не удалось оспорить наказание(1)
Cегодня Харьюский уездный суд оставил без удовлетворения жалобу политика EKRE Марта Калласа относительно штрафа, назначенного ему за наезд на велосипедиста.
Каллас был оштрафован на 560 евро за наезд на велосипедиста и лишен прав на управление автомобилем на два месяца. Политик, однако, не согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения. Он нанял присяжного адвоката Олави-Юри Луйка с часовой ставкой 250 евро плюс налог с оборота и оспорил наказание.
Тем не менее, сегодня суд оставил в силе как назначенный Калласу штраф, так и наказание в виде лишения права на управление транспортным средством.
Что говорил об инциденте велосипедист, читайте ЗДЕСЬ.
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