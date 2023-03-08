Наехавшему на велосипедиста политику EKRE не удалось оспорить наказание

Каллас был оштрафован на 560 евро за наезд на велосипедиста и лишен прав на управление автомобилем на два месяца. Политик, однако, не согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения. Он нанял присяжного адвоката Олави-Юри Луйка с часовой ставкой 250 евро плюс налог с оборота и оспорил наказание.

Тем не менее, сегодня суд оставил в силе как назначенный Калласу штраф, так и наказание в виде лишения права на управление транспортным средством.

Что говорил об инциденте велосипедист, читайте ЗДЕСЬ.

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