03.03.2023, 14:45
„Я ускорился, чтобы избавиться от него“. Баллотирующийся в Рийгикогу политик EKRE оспорил наказание, назначенное ему за наезд на велосипедиста(5)
Муниципальный политик EKRE Март Каллас, баллотирующийся на выборах в Рийгикогу, был оштрафован на 560 евро за наезд на велосипедиста и лишен прав на управление автомобилем на два месяца. Сегодня он оспорил это наказание в Харьюском уездном суде. Что же предшествовало инциденту, который мы видели в ролике?
На видео, которое Каллас сам выложил в соцсети, видно, как на углу Таллиннского автовокзала перед ожидавшим поворота Калласом показался велосипедист. После того, как Каллас наехал на своей машине на велосипедиста, тот ударил машину Калласа. В ответ Каллас дал газу и взял велосипедиста на таран так, что того отбросило на капот, а велосипед отлетел в сторону.