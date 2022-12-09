Стыдно признаться? Bolt не рассказывает, какие меры были приняты в отношении водителя-хулигана

Во вторник мы писали о водителе Bolt, который, как видно на записи с видеорегистратора, проехал на красный свет на перекрестке, а затем продолжил движение очень странным образом: после откровенного нарушения правил таксист решил устроить слалом между полосами движения, чтобы не дать следовавшему за ним автомобилю себя обогнать.

Пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули в день публикации видеозаписи сказала, что компания устанавливает личность водителя. „Безусловно, мы примем все необходимые меры, поскольку мы не приемлем от водителей поведения, которое может представлять угрозу для участников дорожного движения“, - заверила она.

Когда спустя два дня, в четверг, Forte поинтересовалась, как продвигается дело, ответ был таков: „Да, мы установили личность водителя и приняли необходимые меры“.

Что именно это за меры, Bolt упорно не желает признаваться. Однако утверждает, что „эта и другие подобные ситуации связаны с серьезным нарушением условий договора, которое влечет за собой более строгие меры“.

Ответа на вопрос, что это за „более строгие меры“, конечно, тоже не поступило. Неужели было сделано что-то настолько неприятное или даже ужасное, что стыдно в этом признаться?