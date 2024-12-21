Результаты опроса: 60% эстонских водителей не обновляли свои знания о ПДД в последние пять лет

„Почти две трети водителей, имеющих права более пяти лет, признали, что за последние пять лет они не освежали свои знания о правилах дорожного движения, – прокомментировал результаты опроса эксперт по дорожному движению и член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар. – Около четверти респондентов отметили, что обновляют свои знания хотя бы раз в год, а почти пятая часть делает это не реже раза в три года“.

Доля мужчин, которые напоминают себе о правилах дорожного движения хотя бы раз в три года или чаще, немного выше – 46%. Среди женщин этот показатель составил 40%, следует из опроса, проведенного в ноябре фирмой Norstat по заказу пивоваренной компании Saku Õlletehas.

В рамках исследования у участников, которые принимают участие в дорожном движении в качестве водителей, а также велосипедистов и пешеходов, спрашивали, считают ли они необходимым регулярно напоминать себе о правилах дорожного движения и повышать уровень знаний в этой области.

„Половина водителей уверены, что обновлять знания необходимо раз в год или хотя бы раз в три года, – отметил Индрек Мадар. – Еще 26% респондентов считают, что это можно делать раз в пять лет. Таким образом, 75% участников опроса считают важным обновлять знания и напоминать себе правила движения“.

По словам председателя правления Saku Õlletehas Яана Хярмса, компания регулярно предоставляет своим сотрудникам, ежегодно проезжающим на рабочих автомобилях более 1,5 миллиона километров, возможность освежать знания о правилах дорожного движения и принципах безопасного вождения.

„На дороге мы в значительной степени полагаемся на то, что когда-то изучили, и на свои устоявшиеся привычки. Наш опыт в обучении сотрудников показывает, что напоминание о правилах дорожного движения и их объяснение улучшают поведение каждого водителя на дороге. Поэтому, если бы больше водителей регулярно обновляли свои знания, общая ситуация на дорогах, безусловно, улучшилась бы“, - отметил Хярмс.