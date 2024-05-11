НОВЫЕ ЗАКОНЫ | Сколько промилле разрешено водителю самоката или велосипеда и что прописано в новых правилах парковки?

В будущем автомобилям больше не будет разрешено останавливаться на тротуаре, если места парковки или остановки не будут обозначены соответствующим образом устройством регулирования дорожного движения.

Правила парковки легких ТС будут изменены и станут более точными. Отныне самокат необходимо парковать параллельно краю тротуара и, при отсутствии препятствий, не далее, чем в 20 сантиметрах от края велосипедной дорожки. Также при парковке самоката на обочине необходимо оставить свободным для других участников дорожного движения участок дороги шириной не менее 1,5 метра.