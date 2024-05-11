Новости Эстонии
11.05.2024, 18:21

НОВЫЕ ЗАКОНЫ | Сколько промилле разрешено водителю самоката или велосипеда и что прописано в новых правилах парковки?

 
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Правительство одобрило изменения в ПДД, направленные на повышение безопасности менее защищенных участников дорожного движения. Кроме того, поправка к Закону о воде способствует экономному использованию водных ресурсов.

Отныне автомобиль должен проезжать мимо велосипедиста и водителя мопеда, соблюдая дистанцию ​​не менее 1,5 метров.

В будущем автомобилям больше не будет разрешено останавливаться на тротуаре, если места парковки или остановки не будут обозначены соответствующим образом устройством регулирования дорожного движения.

Правила парковки легких ТС будут изменены и станут более точными. Отныне самокат необходимо парковать параллельно краю тротуара и, при отсутствии препятствий, не далее, чем в 20 сантиметрах от края велосипедной дорожки. Также при парковке самоката на обочине необходимо оставить свободным для других участников дорожного движения участок дороги шириной не менее 1,5 метра.

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