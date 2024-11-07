С декабря в Литве меняются Правила дорожного движения: что надо знать

Устанавливается безопасное расстояние при боковом обгоне самых уязвимых участников движения – велосипедистов и пешеходов“, – отметил заместитель министра транспорта и сообщения Литвы Юлюс Скачкаускас.

При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее 1 м, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 м.

Ужесточены и требования стоянки. Автомобили и прицепы запрещено оставлять у дорог с двумя или более полосами движения в одном направлении, если скорость движения на них больше 50 км/ч. Машины можно оставлять только в отведенных для этого местах.

В правила включены и новые дорожные знаки. Знак „Зона низкого загрязнения“ будет отмечать установленную муниципалитетом зону, в которой запрещено или ограничено движение всех моторных средств, за исключением тех, которые не загрязняют окружающую среду.

Чтобы информировать участников движения, отныне в правилах указано, какие нарушения фиксируют стационарные посты контроля скорости, отмеченные знаком „Автоматический контроль за движением“. Новый знак с изображением фотокамеры будет отмечать посты контроля скорости, фиксирующие превышение скорости, а знак старого образца означает, что радар фиксирует другие нарушения ПДД.

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