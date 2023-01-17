Авто
17.01.2023, 11:30

ТОП-10 | Полиция обнародовала данные: чаще всего в Эстонии ПДД нарушают старые BMW

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Õnnetus Matsimäel
Õnnetus Matsimäel
ФОТО: Kaspar Pokk | Delfi Meedia

Анализ, опубликованный Центром мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны, показывает, что больше всего нарушений правил дорожного движения в прошлом году было совершено водителями BMW, выпущенных более 16 лет назад. Примечательно, что второе место после старых „корыт“ занимают новехонькие Toyota.

Из таблицы видно, что 16-20-летние BMW в прошлом году нарушили правила дорожного движения 1926 раз, так что их дурная слава вполне оправдана.

При этом Toyota возрастом до 5 лет нарушили правила дорожного движения 1894 раза. С большой долей вероятности, речь идет о такси или взятых в аренду автомобилях.

„Почетное“ третье место досталось 16-20-летним Volkswagen с 1695 нарушениями.

Смотрите таблицу!

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