ТОП-10 | Полиция обнародовала данные: чаще всего в Эстонии ПДД нарушают старые BMW

Анализ, опубликованный Центром мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны, показывает, что больше всего нарушений правил дорожного движения в прошлом году было совершено водителями BMW, выпущенных более 16 лет назад. Примечательно, что второе место после старых „корыт“ занимают новехонькие Toyota.